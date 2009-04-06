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Путин рассказал об увеличении долголетия россиян

6 апреля 2009, 17:10
Премьер-министр РФ Владимир Путин, выступая со своим первым отчетом перед Государственной Думой, рассказал о том, что средняя продолжительность жизни в РФ за последние пять лет выросла на три года и достигла 68 лет.

"Это значит, что само качество жизни в России меняется в лучшую сторону", - заявил Путин. Выступление премьера транслирует в прямом эфире телеканал "Вести".

Путин рассказал что, в 2008 году, объявленном в России годом семьи, в стране родились 1,717 миллиона детей. По словам главы правительства, это самый высокий показатель с начала 1990-х годов.

По мнению Путина, в этом сыграли свою роль инвестиции в повышение доступности высокотехнологичной медпомощи, программы диспансеризации и вакцинации, защиту здоровья матерей и новорожденных, а также в здравоохранение, физическую культуру и развитие сети спортивных сооружений.

"Спорт уже стал неотъемлемой частью жизни более чем 22 миллионов граждан России. Как минимум, необходимо удвоить это число", - заявил премьер-министр.

#Новости#Медицина#Ксения#Общество
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