Путин рассказал об увеличении долголетия россиян

Премьер-министр РФ Владимир Путин, выступая со своим первым отчетом перед Государственной Думой, рассказал о том, что средняя продолжительность жизни в РФ за последние пять лет выросла на три года и достигла 68 лет.

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