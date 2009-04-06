Путин рассказал об увеличении долголетия россиян

"Это значит, что само качество жизни в России меняется в лучшую сторону", - заявил Путин. Выступление премьера транслирует в прямом эфире телеканал "Вести".
Путин рассказал что, в 2008 году, объявленном в России годом семьи, в стране родились 1,717 миллиона детей. По словам главы правительства, это самый высокий показатель с начала 1990-х годов.
По мнению Путина, в этом сыграли свою роль инвестиции в повышение доступности высокотехнологичной медпомощи, программы диспансеризации и вакцинации, защиту здоровья матерей и новорожденных, а также в здравоохранение, физическую культуру и развитие сети спортивных сооружений.
"Спорт уже стал неотъемлемой частью жизни более чем 22 миллионов граждан России. Как минимум, необходимо удвоить это число", - заявил премьер-министр.