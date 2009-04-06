Путин назвал прошлый год прорывным для развития Рунета

Около года назад, выступая на Российском интернет-форуме, президент Дмитрий Медведев заявлял, что в России 40 миллионов пользователей Сети. Таким образом, за год число рунетчиков выросло на 10 миллионов человек.
Эти данные расходятся с информацией других исследователей. Так, по данным TNS Россия, в феврале 2009 года в интернет в России хотя бы раз зашли 27,4 миллиона человек. Если данные правительства и TNS корректны, то примерно половина пользователей Рунета заходит в Сеть реже чем раз в месяц. Ежедневно в интернет, по информации TNS, заходит 11,1 миллиона россиян. По данным же фонда "Общественное мнение", полугодовая аудитория Рунета составляет около 34 миллионов человек.
Стоит отметить, что темпы роста Рунета значительно снижаются со временем. Для сравнения, в 2005 году месячная аудитория российского сегмента Сети оценивалась в 22 миллиона человек, увеличившись на 30 процентов. В 2003 году, когда интернетом пользовались всего четыре процента жителей страны, годовой прирост составлял сорок процентов.