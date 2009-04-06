Путин назвал прошлый год прорывным для развития Рунета

Эти данные расходятся с информацией других исследователей. Так, по данным TNS Россия, в феврале 2009 года в интернет в России хотя бы раз зашли 27,4 миллиона человек. Если данные правительства и TNS корректны, то примерно половина пользователей Рунета заходит в Сеть реже чем раз в месяц. Ежедневно в интернет, по информации TNS, заходит 11,1 миллиона россиян. По данным же фонда "Общественное мнение", полугодовая аудитория Рунета составляет около 34 миллионов человек.