«Проталина-2009» соберет тюменских туристов

7 апреля в 16 часов (ул. Перекопская, д. 34) состоится окружной этап городских соревнований по туризму «Проталина-2009». Организаторы соревнований СТК «Дом истории, краеведения и туризма» и управа Калининского административного округа. В соревнованиях примут участие команды школ, клубов, творческих объединений, туристских и спортивных организаций и секций Калининского административного округа.
В программе соревнований:
- Вязка узлов;
- «Рукоход» (прохождение препятствия, держась руками за подвешенные перекладины);
- «Паутина» (преодоление этапа без касания веревок);
- Переправа по параллельным веревкам;
- Подъем – спуск;
- Переправа по качающимся перекладинам.
Победители будут награждены дипломами, кубками и медалями.