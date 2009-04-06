«Проталина-2009» соберет тюменских туристов

7 апреля в 16 часов (ул. Перекопская, д. 34) состоится окружной этап городских соревнований по туризму «Проталина-2009». Организаторы соревнований СТК «Дом истории, краеведения и туризма» и управа Калининского административного округа. В соревнованиях примут участие команды школ, клубов, творческих объединений, туристских и спортивных организаций и секций Калининского административного округа.