nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

«Проталина-2009» соберет тюменских туристов

6 апреля 2009, 15:12
7 апреля в 16 часов (ул. Перекопская, д. 34) состоится окружной этап городских соревнований по туризму «Проталина-2009».
Сюжет
Тюмень

7 апреля в 16 часов (ул. Перекопская, д. 34) состоится окружной этап городских соревнований по туризму «Проталина-2009». Организаторы соревнований СТК «Дом истории, краеведения и туризма» и управа Калининского административного округа. В соревнованиях примут участие команды школ, клубов, творческих объединений, туристских и спортивных организаций и секций Калининского административного округа.

В программе соревнований:

- Вязка узлов;

- «Рукоход» (прохождение препятствия, держась руками за подвешенные перекладины);

- «Паутина» (преодоление этапа без касания веревок);

- Переправа по параллельным веревкам;

- Подъем – спуск;

- Переправа по качающимся перекладинам.

Победители будут награждены дипломами, кубками и медалями.

#Новости#Тюмень#Спорт#Туризм#Ксения
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25