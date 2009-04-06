Премьер Путин начал свой первый ежегодный отчет перед Госдумой с задержкой

Во время заседания парламентарии заслушают отчет премьера о работе своего кабинета в 2008 году и рассмотрят поправки в бюджет. Но выступление Путина можно считать отчетом лишь формально. Выступление премьера главным образом посвящено планам по борьбе с кризисом. Каждая думская фракция подготовила по три письменных вопроса, но задавать Путину острые вопросы или предлагать свои оценки и варианты решения проблем депутаты не планируют. В докладе Путина 48 страниц, поэтому выступление премьера и последующие ответы на вопросы должны занять около 3 часов.
Слушают Путина в Думе не только депутаты, но и все 25 вице-премьеров и министров за исключением тех, кто находится в отпуске или командировке. После ответов на вопросы Путин скажет заключительное слово, на обсуждении доклада он присутствовать не будет.
Отметим, что в день обычного заседания в Госдуме иногда присутствует несколько десятков депутатов, но сегодня зал заполнен полностью - на выступление премьера не пришли лишь 13 депутатов. Сразу после выступления Путина депутаты обсудят "кризисный" бюджет. Общий объем доходов федерального бюджета России в 2009 году снизится на 4 триллиона 213,5 миллиарда рублей по сравнению с утвержденными цифрами. Таким образом, впервые за последние годы страна получает не профицитный, а дефицитный бюджет: расходов будет на 2 триллиона 978,4 миллиарда рублей больше, чем доходов.
Это первый правительственный отчет после внесения поправок в Конституцию РФ, установивших контрольные полномочия парламента в отношении кабинета министров. Последний раз Путин был в Госдуме почти год назад - 8 мая 2008 года, когда депутаты утверждали его на пост главы кабинета министров.
Отметим, что центральные телеканалы изначально не планировали прямые трансляции выступления Путина. "Первый канал" на это время запланировал один из дневных сериалов и обычный выпуск новостей. Канал "Россия" поставил в сетку вещания многочасовой фильм "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона".
Россия не могла остаться в стороне от кризиса, но не все так плохо
Путин уверен, что Россия не могла избежать негативных последствий кризиса, поскольку он возник "не у нас и не по нашей вине, но затронул всех".
Ситуация в российской экономике "принципиально не отличается от мировых тенденций", заявил премьер. "Часто задают вопрос - могла ли Россия остаться в стороне от кризиса или полностью избежать его негативных последствий", - сказал Путин и сразу дал ответ на этот вопрос: "Ну, конечно нет, не нужно питать иллюзий - это невозможно".
По оценкам экспертов, в этом году глобальная экономика первые после второй мировой войны продемонстрирует отрицательные темпы роста. В четвертом квартале прошлого года ВВП США сократился более, чем на 6% в годовом исчислении, Японии - на 12%, Германии - на 8,2%. Безработица практически везде подбирается к отметке 8%, в еврозоне зашкаливает за 8%, в США - уже 8,5%. Глубочайший спад переживают практически все отрасли мировой экономики. "Да, где-то наши дела идут лучше, а где-то хуже", - резюмировал Путин.
"Определяя логику наших шагов, мы исходили из преемственности нашей политики, и одновременно стремились концентрироваться на решении конкретных, наиболее востребованных задач, придать больший динамизм преобразованиям, цель которых - обеспечить России лидирующие позиции по ключевым показателям социально-экономического развития и повышения качества жизни. Конечно, сегодня нам приходится действовать в совершенно других условиях - в период глобального экономического кризиса. Но мы не считаем, что должны отказаться от заявленной стратегии. Наш выбор - продолжить линию на переустройство, а фактически на создание новой экономики, поддержать и консолидировать все то, что составит базу ее качественного роста".
Премьеру заранее были направлены 12 письменных вопросов к предстоящему отчету - по три от каждой фракции.
Главный вопрос, который задали премьеру, лидеру "Единой России" депутаты от этой партии касается наукоемких технологий. "Мы считаем, что в 2009 году должна быть поддержка наукоемких технологий", - сказал накануне заседания спикер Госдумы Борис Грызлов. Он напрямую связал данную тему с перспективами перехода России на инновационный характер экономики.
ЛДПР заинтересовалась, "планирует ли правительство замораживание тарифов естественных монополий, и почему это не сделано на этот год". В этой партии также захотели выяснить, что будет делать правительство для оказания финансовой помощи предприятиям реального сектора экономики, получившим валютные кредиты (лизинг) на закупку оборудования и технологий и несущих колоссальные убытки из-за девальвации рубля. Кроме того, фракция ЛДПР спросила у Путина, когда кабинет министров предполагает внести в Госдуму законопроект "О торговле". Этот документ должен предусматривать "исключение избыточного числа посредников между производителями и конечными потребителями", а также регулировать торговую наценку, которая, по мнению либеральных демократов, не должна превышать 10%.
Фракция КПРФ лишь в последний момент сформулировала устные вопросы к премьеру из опасений, что если сделать это заранее, их формулировки будут скорректированы не в интересах оппозиции. "Это делается для того, чтобы никакие внешние силы не могли оказать влияния на выработку устных формулировок", - заявил ранее журналистам первый зампред ЦК КПРФ, вице-спикер Госдумы Иван Мельников.
Со своей стороны, члены фракции "Справедливая Россия" сначала хотели поставить вопрос об отставке некоторых членов кабмина в связи с ошибками, которые, как считают во фракции, были допущены на первом этапе развития кризиса. Однако в итоге решение по данному вопросу принято не было. Что касается вопросов к Путину, то представители "Справедливой России" хотели бы выяснить позицию правительства по подготовленным членами фракции законопроектам, связанным с созданием строительных сберегательных касс и с разработанной партией хартии социальной солидарности.
В ней предлагается при предоставлении господдержки требовать от бизнеса выполнения определенных социальных и экономических обязательств - гарантировать сохранение рабочих мест и достигнутого уровня зарплаты, ограничить оклады высшему управленческому персоналу на 2009-2010 годы, установить мораторий на выплату топ-менеджерам бонусов и премий, отказаться от выплаты дивидендов собственникам. Еще один вопрос касается оплаты услуг ЖКХ. Членов фракции интересует, готово ли правительство пойти на снижение предельно допустимой доли расходов семьи на оплату жилищно-коммунальных услуг с 22% до 10%.