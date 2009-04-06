Премьер Путин начал свой первый ежегодный отчет перед Госдумой с задержкой

ЛДПР заинтересовалась, "планирует ли правительство замораживание тарифов естественных монополий, и почему это не сделано на этот год". В этой партии также захотели выяснить, что будет делать правительство для оказания финансовой помощи предприятиям реального сектора экономики, получившим валютные кредиты (лизинг) на закупку оборудования и технологий и несущих колоссальные убытки из-за девальвации рубля. Кроме того, фракция ЛДПР спросила у Путина, когда кабинет министров предполагает внести в Госдуму законопроект "О торговле". Этот документ должен предусматривать "исключение избыточного числа посредников между производителями и конечными потребителями", а также регулировать торговую наценку, которая, по мнению либеральных демократов, не должна превышать 10%.