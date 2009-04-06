Помощь придет в дома тюменских инвалидов и пенсионеров

Социальное обслуживание на дому является одной из основных форм социального обслуживания, направленной на максимальное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в обычной социальной среде, в целях поддержания их социального статуса, а также на защиту их прав и законных интересов.
Семинар проводится с целью повышения качества социального обслуживания граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья и пожилых людей, расширения спектра предоставляемых им социальных услуг, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба областного центра «Семья».
Обучающиеся ознакомятся с основными требованиями, предъявляемыми к организации данной формы обслуживания, с новыми технологиями и методами работы других регионов России по предоставлению социальных услуг на дому.
На 01.01.09 года на надомном обслуживании в социальных службах Тюменской области находятся более 5000 граждан.