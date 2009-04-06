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Помощь придет в дома тюменских инвалидов и пенсионеров

6 апреля 2009, 11:47
8 апреля 2009 года Областной центр «Семья» на дистанционной основе проводит семинар «Организация социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на дому: основные проблемы и пути их решения» для заведующих отделениями и методистов учреждений социального обслуживания населения.
Сюжет
Тюмень

Социальное обслуживание на дому является одной из основных форм социального обслуживания, направленной на максимальное продление пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов в обычной социальной среде, в целях поддержания их социального статуса, а также на защиту их прав и законных интересов.

Семинар проводится с целью повышения качества социального обслуживания граждан, имеющих ограниченные возможности здоровья и пожилых людей, расширения спектра предоставляемых им социальных услуг, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба областного центра «Семья».

Обучающиеся ознакомятся с основными требованиями, предъявляемыми к организации данной формы обслуживания, с новыми технологиями и методами работы других регионов России по предоставлению социальных услуг на дому.

На 01.01.09 года на надомном обслуживании в социальных службах Тюменской области находятся более 5000 граждан.

#Новости#Пенсионеры#Тюмень#Социальное обслуживание#Ксения#Общество
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