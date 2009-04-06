Нейрофизиологи смогли подредактировать воспоминания

Гипотеза, что пережитое оставляет след в голове человека, восходит еще к Платону, который сравнивал это с оттиском печати на восковой табличке, пишет автор. В 1904 году немецкий ученый Рихард Земон придумал для обозначения этого гипотетического отпечатка термин "энграмма". В 1960-1970-е годы исследователи выяснили, что переживание укрепляет связи между определенным сообществом клеток мозга: обратитесь к любой из них - и она словно бы обзвонит по "записной книжке" своих товарок, и все вместе, как очевидцы, воскресят воспоминание. К 1999 году ученые выявили 117 веществ, причастных к этому процессу, но поиски ключевого застопорились.