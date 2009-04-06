Назван список банков, выдающих льготные автокредиты

"Уже можно говорить о том, что все основные препятствия бюрократического характера на продвижение проекта льготного кредитования сняты", - подчеркнул директор департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга Алексей Рахманов.
На сегодняшний день три банка соответствуют критериям, названным в постановлении правительства: Сбербанк России, ВТБ 24 и Россельхозбанк. "Выбраны те банки, которые имеют самое широкое географическое покрытие. Это сделано для того, чтобы жители страны могли получить кредит вне зависимости от того, где они проживают. При этом в автосалонах будут адреса ближайших отделений банков, в которые гражданин сможет прийти и оформить кредит. Кредит будет оформлять банк, а автосалон будет продавать автомобиль", - уточнил глава отраслевого департамента Минпромторга России.
Первоначальный взнос, который должен осуществить покупатель, составляет 30%. Соответственно, кредит выдается на 70% от стоимости автомобиля. При этом кредитная ставка будет зависеть от условий каждого конкретного банка и пакета документов, которые предоставит клиент. "В любом случае она будет ниже среднерыночной. То есть это будет кредит, который ориентировочно будет дешевле на 8,7%", - отметил А. Рахманов.
Напомним, что окончательный список автомобилей, при покупке которых будет компенсироваться процентная ставка по кредитам, выглядит так: Chevrolet Niva, FIAT Albea, Ford Focus, KIA Spectra, 22 модели ВАЗ, UAZ Hunter, Renault Logan, Skoda Fabia.