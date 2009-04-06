Назван список банков, выдающих льготные автокредиты

На сегодняшний день три банка соответствуют критериям, названным в постановлении правительства: Сбербанк России, ВТБ 24 и Россельхозбанк. "Выбраны те банки, которые имеют самое широкое географическое покрытие. Это сделано для того, чтобы жители страны могли получить кредит вне зависимости от того, где они проживают. При этом в автосалонах будут адреса ближайших отделений банков, в которые гражданин сможет прийти и оформить кредит. Кредит будет оформлять банк, а автосалон будет продавать автомобиль", - уточнил глава отраслевого департамента Минпромторга России.