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Назван список банков, выдающих льготные автокредиты

6 апреля 2009, 12:53
В Министерстве юстиции РФ зарегистрирован перечень легковых автомобилей, производимых на территории Российской Федерации, при приобретении которых физическими лицами в кредит в 2009 г. предоставляется льгота, говорится в сообщении Министерства промышленности и торговли РФ.

"Уже можно говорить о том, что все основные препятствия бюрократического характера на продвижение проекта льготного кредитования сняты", - подчеркнул директор департамента автомобильной промышленности и сельскохозяйственного машиностроения Минпромторга Алексей Рахманов.

На сегодняшний день три банка соответствуют критериям, названным в постановлении правительства: Сбербанк России, ВТБ 24 и Россельхозбанк. "Выбраны те банки, которые имеют самое широкое географическое покрытие. Это сделано для того, чтобы жители страны могли получить кредит вне зависимости от того, где они проживают. При этом в автосалонах будут адреса ближайших отделений банков, в которые гражданин сможет прийти и оформить кредит. Кредит будет оформлять банк, а автосалон будет продавать автомобиль", - уточнил глава отраслевого департамента Минпромторга России.

Первоначальный взнос, который должен осуществить покупатель, составляет 30%. Соответственно, кредит выдается на 70% от стоимости автомобиля. При этом кредитная ставка будет зависеть от условий каждого конкретного банка и пакета документов, которые предоставит клиент. "В любом случае она будет ниже среднерыночной. То есть это будет кредит, который ориентировочно будет дешевле на 8,7%", - отметил А. Рахманов.

Напомним, что окончательный список автомобилей, при покупке которых будет компенсироваться процентная ставка по кредитам, выглядит так: Chevrolet Niva, FIAT Albea, Ford Focus, KIA Spectra, 22 модели ВАЗ, UAZ Hunter, Renault Logan, Skoda Fabia.

#Новости#Автомобили#Кредитование#Транспорт#Ксения#Общество
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