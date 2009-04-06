Нацпроект «Здоровье» - для благополучия тюменцев

Заместитель главы региона привела данные о работе по сохранению и укреплению здоровья людей, для чего в области проводятся диспансерные осмотры и оказывается плановая медицинская помощь пациентам с выявленными заболеваниями. За три года, рассказала Наталья Шевчик, профилактические осмотры прошли более 80% трудоспособного населения региона. Сократился и уровень смертности тюменцев в репродуктивном возрасте (с 767 человек на каждые 100 тысяч в 2005 году, до 660 человек в 2008 году).