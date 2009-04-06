Нацпроект «Здоровье» - для благополучия тюменцев

О ходе проекта рассказала заместитель губернатора Наталья Шевчик. Новое направление, над которым региональные власти фактически работают уже достаточно долго, касается формирования здорового образа жизни. Главной задачей органов власти в этом направлении можно считать создание условий и формирование мотивации для поддержания жителями области здорового образа жизни.
Заместитель главы региона привела данные о работе по сохранению и укреплению здоровья людей, для чего в области проводятся диспансерные осмотры и оказывается плановая медицинская помощь пациентам с выявленными заболеваниями. За три года, рассказала Наталья Шевчик, профилактические осмотры прошли более 80% трудоспособного населения региона. Сократился и уровень смертности тюменцев в репродуктивном возрасте (с 767 человек на каждые 100 тысяч в 2005 году, до 660 человек в 2008 году).
Забота о здоровье детей, профилактика наркомании, алкоголизма, борьба с ВИЧ-инфекцией, спортивно-массовая работа – все это эффективные составляющие работы по новому направлению приоритетного национального проекта «Здоровье», которые будут и дальше активно проводиться в Тюменской области.
«Не снижать уровень работы муниципальных и региональных спорткомплексов вне зависимости от экономической ситуации», - такую задачу поставил губернатор перед своим заместителем и руководителями сети спортивных учреждений. Кстати, в ближайшее время у жителей области станет еще больше возможностей для физического совершенствования – только в г. Тюмени свои двери откроют спорткомплекс "Прибой", Центр дзюдо, стадион «Геолог» и т.д.
На заседании президиума правительства рассмотрены также около 30 постановлений и распоряжений. Так, одно из подписанных губернатором постановлений увеличило размер ежемесячного пособия на содержание детей, переданных на воспитание патронатным воспитателям с 4300 до 4710 рублей - на содержание одного ребенка дошкольного возраста. С 4600 рублей до 5040 рублей в месяц вырастет сумма на содержание школьника.
Все подписанные главой области документы будут обнародованы в установленном порядке, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба губернатора Тюменской области.