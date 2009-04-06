На Ямале самое дорогое жилье в УрФО

Средняя стоимость одного квадратного метра жилой площади определена правительством для ямальцев в 45,2 тыс. рублей. Для сравнения, в Тюменской области - 34,8 тыс. рублей, в ХМАО - 35,95 тыс. рублей.
На региональном уровне жилищные субсидии выдаются, исходя из расчетов ямальских экономистов. Постановлением окружной администрации от 19 марта установлены цены на один квадратный метр жилья в городах и поселках Ямала при выделении жилищных субсидий, которые учитывают сложившуюся в муниципальных образованиях рыночную стоимость жилой площади.
По информации, предоставленной главным специалистом отдела по обеспечению жильем региональных категорий граждан агентства жилищной политики ЯНАО Татьяна Войко, эти цены сильно отличаются от установок Минрегионразвития. На приобретение жилья на первичном рынке цены варьируются от 40,8 тыс. рублей до 72,5 тыс. рублей. При покупке жилья за счет государственной помощи на вторичном рынке квадратный метр оценивается от 40,8 до 65 тыс. рублей.
На сегодняшний день самый дорогостоящий вторичный рынок жилья сложился в Салехарде (61,9 тыс. рублей за квадратный метр), Новом Уренгое (55 тыс. рублей) и в Пуровском районе (65 тыс. рублей), сообщает ИА «Север-Пресс». Новостройки дороже всего оценили в городах Салехард (72,5 тыс. рублей за квадратный метр) и Лабытнанги (60 тыс. рублей), а также в Тазовском районе (58 тыс. рублей).