На Ямале самое дорогое жилье в УрФО

По информации, предоставленной главным специалистом отдела по обеспечению жильем региональных категорий граждан агентства жилищной политики ЯНАО Татьяна Войко, эти цены сильно отличаются от установок Минрегионразвития. На приобретение жилья на первичном рынке цены варьируются от 40,8 тыс. рублей до 72,5 тыс. рублей. При покупке жилья за счет государственной помощи на вторичном рынке квадратный метр оценивается от 40,8 до 65 тыс. рублей.