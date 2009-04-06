Мыльные пузыри кружились на тюменской площади

Акция «Дримфлэш в Тюмени» была похожа на флеш-моб, с тем лишь отличием, что участники действия охотно разговаривали с прохожими и даже делились «мыльнодувными устройствами» с детьми. Вот только серьезный вопрос о целях мероприятия с негодованием отвергался: разве может быть «зачем» у встречи весны?
Подобные акции проходили в тот же день в Перми и Екатеринбурге, в Ижевске и Риге они еще будут, через неделю, а начиналось все на московском Арбате. Именно там уже несколько лет подряд каждую весну собираются мечтатели разных поколений с мыльными растворами в руках. Правда, там волшебное шествие сопровождается песнями, танцами, игрой на гитарах, представлениями мимов и бессчетным количеством фотографов.
В Тюмени из всего этого великолепия были только фотографы, но главное начать! Ведь если даже погода, до этого обещавшая тепло, но в последний момент сменившаяся холодом и ветром, не испугала народ, это, наверное, значит, что к следующей весне магазинам стоит закупить побольше мыльных пузырей. Весна обещает быть яркой!