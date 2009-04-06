Мыльные пузыри кружились на тюменской площади

Подобные акции проходили в тот же день в Перми и Екатеринбурге, в Ижевске и Риге они еще будут, через неделю, а начиналось все на московском Арбате. Именно там уже несколько лет подряд каждую весну собираются мечтатели разных поколений с мыльными растворами в руках. Правда, там волшебное шествие сопровождается песнями, танцами, игрой на гитарах, представлениями мимов и бессчетным количеством фотографов.