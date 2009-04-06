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Мыльные пузыри кружились на тюменской площади

6 апреля 2009, 10:38
Радужными пузырями заполнилось тюменское небо в прошедшее воскресенье, 5 апреля. Несколько десятков веселых, ярко одетых, людей шли по Пешеходному бульвару, радостно выдувая мыльные пузыри и улыбаясь весеннему солнцу.
Сюжет
Отдых

Акция «Дримфлэш в Тюмени» была похожа на флеш-моб, с тем лишь отличием, что участники действия охотно разговаривали с прохожими и даже делились «мыльнодувными устройствами» с детьми. Вот только серьезный вопрос о целях мероприятия с негодованием отвергался: разве может быть «зачем» у встречи весны?

Подобные акции проходили в тот же день в Перми и Екатеринбурге, в Ижевске и Риге они еще будут, через неделю, а начиналось все на московском Арбате. Именно там уже несколько лет подряд каждую весну собираются мечтатели разных поколений с мыльными растворами в руках. Правда, там волшебное шествие сопровождается песнями, танцами, игрой на гитарах, представлениями мимов и бессчетным количеством фотографов.

В Тюмени из всего этого великолепия были только фотографы, но главное начать! Ведь если даже погода, до этого обещавшая тепло, но в последний момент сменившаяся холодом и ветром, не испугала народ, это, наверное, значит, что к следующей весне магазинам стоит закупить побольше мыльных пузырей. Весна обещает быть яркой!

#Новости#Отдых#Тюмень#Таня#Культура
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