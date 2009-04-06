Кризис начал сказываться на здоровье россиян

Изменившиеся условия жизни незамедлительно сказались на здоровье и самочувствии граждан. Медики уже дали название новому массовому заболеванию – «синдром кризиса». Примечательно, что «синдрому» подвержены не только работающие граждане, но и пенсионеры. Различаются только проявления болезни: молодые страдают от страха потерять работу, старики боятся ходить в магазины, так как из-за роста цен у них может не хватить денег на покупку.
Сразу после новогодних каникул поликлиники захлестнула волна обращений граждан. Особый наплыв пациентов был зафиксирован у кабинетов врачей-терапевтов. «Доктор, дайте мне больничный лист. Никак не могу заставить себя пойти на работу». Такие наглые просьбы вначале просто шокировали меня и моих коллег-терапевтов. Но когда они стали повальными, мы начали относиться к подобным просьбам более внимательно. Оказалось, это не симулянты и прогульщики, а, так сказать, «новые русские больные» с определенным набором симптомом и отклонений в здоровье», – поделился своими наблюдениями участковый врач-терапевт одной из московских поликлиник.
По словам доктора, у этих пациентов выявляются признаки психоэмоционального стресса – нестабильное артериальное давление, спазмы сосудов головного мозга, повышенная возбудимость или, наоборот, сонливость и апатия. «В своем профессиональном кругу мы даже дали этому заболеванию название – «синдром кризиса». И относимся теперь к таким пациентам более серьезно и внимательно», – рассказывает доктор. Пациенты также винят во всем кризис. «Чувствую себя полной развалиной. Ничего не могу и не хочу делать на работе. Даже имитировать «трудовую деятельность» не получается. Никогда не был лодырем или бездельником, но после крупного сокращения сотрудников в нашем офисе впал в какую-то прострацию», – признался менеджер крупной строительной фирмы.
Медики признают, что на почве переживаний во время кризиса у многих людей пышным цветом расцветает букет психосоматических расстройств. Среди типичных проявлений – гипертонические кризы, заболевания пищеварительного тракта, неврологические проблемы (особенно головные боли, головокружения), сексуальные расстройства.
«Кризисный синдром – это описание клинических последствий эмоциональной напряженности, связанной с проживанием кризиса как хронического стресса. На уровне психики это панические атаки и тревожные расстройства, а также скрыто протекающие так называемые «маскированные» депрессивные состояния», – пояснил член Общероссийского совета по психотерапии Марк Сандомирский. По его словам, кризисная депрессия может привести как к утрате интереса к жизни, так и к суициду.
В условиях кризиса страх потерять работу охватывает все без исключения группы населения, хотя страхи бедных и богатых существенно отличаются. Марк Сандомирский отмечает: стрессы у наемных работников вызывает не только сам факт увольнения с работы, но и слухи о предстоящем сокращении штата, отправка в принудительный неоплачиваемый отпуск, сокращение зарплаты, дополнительные обязанности «за того уволенного парня». Все эти страхи накладываются на переживания потери перспектив, воспринимаемые как крах карьеры. Потеря работы и ухудшение материальной ситуации неизбежно вызывают проблемы в личной жизни. Распадаются семьи, молодожены откладывают рождение детей «до лучших времен».
У обеспеченных же групп населения «синдром кризиса» проявляется в более индивидуальной форме. Сандомирский приводит такие примеры вариантов «стресса бизнесмена». У автодилера «зависла» крупная партия машин, они не распродаются, а расчеты велись на кредитные средства, «счетчик тикает». У гендиректора оптовой торговой фирмы обанкротился партнер, получавший товар с отсрочкой платежа, и пропали вложенные деньги. Девелопер вложил большие средства в строительство, и ему не хватает средств для завершения объекта, тогда как «квадратные метры» не распродаются. У банкира частные вкладчики ринулись досрочно изымать депозиты, и банк перешел в категорию «проблемных», а хозяину турфирмы не хватает средств даже на аренду офиса, и бизнес придется закрывать.
И стар, и млад
Кризис влияет не только на взрослых, но и на психическое состояние детей богатых родителей. «Ко мне пришла девочка с такой редкой болезнью, как трихотилломания – вырывание волос и даже иногда их пожирание, – рассказал врач-психотерапевт, президент Московской психотерапевтической академии Михаил Буянов. – Эта довольно редкая болезнь была описана еще в XIX веке. Болезнь у девочки развивалась очень стремительно, сначала она вырывала, а через три недели уже начала пожирать свои волосы. Таким образом, она наказывала себя. А причина болезни в том, что девочка больше не могла гордиться своим отцом, который недавно разорился и потерял статус успешного человека».
«Синдром кризиса» не обошел стороной самую многочисленную группу завсегдатаев районных поликлиник – пенсионеров. Если еще недавно главной причиной их посещений врачей были хронические или возрастные заболевания, то в последнее время перечень их жалоб на ухудшение здоровья пополнился новыми фобиями. «Боюсь зайти в аптеку и в гастроном, а вдруг у меня не хватит денег расплатиться за покупки? Ведь за ценами сейчас не уследишь». «Очень беспокоюсь, когда достаю из почтового ящика квитанцию на оплату коммунальных услуг. Еще одно повышение тарифов, и моей пенсии не хватит на квартплату. И что тогда – на улицу?» Эти страхи пожилых людей, как утверждают врачи, стали доминирующими.
Загипнотизировать беду
Врачи утверждают, что одними таблетками синдром кризиса не вылечишь. «Медикаментозное лечение в этих ситуациях менее эффективно, чем 3–5 сеансов с опытным врачом-гипнотерапевтом, после которых пациент обретает душевное равновесие, способность к логическому осмыслению ситуации и, как правило, находит оптимальный выход» – такой совет дает психотерапевт Мариэтта Моклозян. Совет, возможно, дельный, только многим ли сейчас по карману услуги гипнотизера? «Болезнетворное эмоциональное напряжение не нейтрализуется, поскольку люди не обращаются ни к психотерапевту, ни к психоневрологу. Большинству граждан кажется, что они смогут решить проблему своим умом», – говорит руководитель Центра психологии и социальной медицины Евгений Шапошников. Обращаться к психологам Шапошников не рекомендует: «Психолог – это не лечебная специальность. Он может выслушать вас, но выписывать рецепты или давать советы, связанные с медициной, не имеет права».
Услуги столичных психотерапевтов стоят от 1–2 тыс. рублей за разовую часовую консультацию до 7–9 тыс. рублей за двухдневный тренинг, какие проводятся обычно в выходные. Гештальт-терапевт Артем Жилин заверил, что оттока клиентов у него не наблюдается при том, что на еженедельные консультации нужно ходить в течение года. Тем временем врачи, занятые обслуживанием VIP-пациентов, пожаловались на снижение спроса на их услуги. Нет, состоятельные люди не стали меньше болеть, просто они теперь обращаются в «простые» лечебные учреждения, отказываясь от дорогостоящих эксклюзивных лечебных и косметологических процедур.