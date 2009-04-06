Кризис начал сказываться на здоровье россиян

Кризис влияет не только на взрослых, но и на психическое состояние детей богатых родителей. «Ко мне пришла девочка с такой редкой болезнью, как трихотилломания – вырывание волос и даже иногда их пожирание, – рассказал врач-психотерапевт, президент Московской психотерапевтической академии Михаил Буянов. – Эта довольно редкая болезнь была описана еще в XIX веке. Болезнь у девочки развивалась очень стремительно, сначала она вырывала, а через три недели уже начала пожирать свои волосы. Таким образом, она наказывала себя. А причина болезни в том, что девочка больше не могла гордиться своим отцом, который недавно разорился и потерял статус успешного человека».