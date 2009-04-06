Форумчане Nashgorod.ru поделились друг с другом первоапрельскими историями

Какое событие будоражило весь честной люд на прошлой неделе? Правильно – День смеха или День дурака. В первый день апреля самая правдивая история кажется выдумкой, а вставая со скамейки, так и ждешь фразы «у вас вся спина белая». А как разыграли вас? Своими историями попросили поделиться форумчане. Однако темой для обсуждения стало не простое перечисление розыгрышей, но и реакция на них.
Конкурс о фальшивых новостях, придуманный редакцией «Нашего города», пользовался успехом среди наших читателей. Но как обсуждали пользователи сами «фальшивки»! Самой веселой и интересной оказалась новость про бюст Ксении Сухиновой. И пусть сразу видно, что новость выдуманная, но как бы хотелось, чтоб она стала реальной!
Как всегда, не обошлось без критики в адрес администрации нашего сайта. «Админы и модераторы – агрессивные хамы», - с таким нелестным заявлением выступила одна из постоянных форумчанок. Ничего удивительного в том, что эта фраза не нашла поддержки. Впрочем, о правилах форумов посетители сайта поговорили охотно.
Молодежь нынче не та! Думаете, это сказала бабушка? Нет, это один из форумчан поднял тему субкультур. К чему стремится нынешняя молодежь, есть ли у нее мотивация для развития и, наконец, хороша ли современная мода, - об этом вы тоже можете поспорить.
Долгожданная премьера фильма «Тарас Бульба» состоялась. Какой вышла картина Бортко? Кто из актеров сплоховал, а кто наоборот, понравился ли саундтрек? Дискуссия только разгорается! Спешите поучаствовать!
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