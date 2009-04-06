Форумчане Nashgorod.ru поделились друг с другом первоапрельскими историями

Какое событие будоражило весь честной люд на прошлой неделе? Правильно – День смеха или День дурака. В первый день апреля самая правдивая история кажется выдумкой, а вставая со скамейки, так и ждешь фразы «у вас вся спина белая». А как разыграли вас? Своими историями попросили поделиться форумчане. Однако темой для обсуждения стало не простое перечисление розыгрышей, но и реакция на них.