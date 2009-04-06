Экстренные консультации СБ ООН по запуску ракеты КНДР закончились безрезультатно

Представители постоянной пятерки Совбеза - США, Китая, Великобритании, Франции и России - и постпред Японии при ООН обсуждали запуск северокорейской ракеты, но пока к согласию прийти не удалось.
Токио и Вашингтон настаивают на единодушном осуждении запуска. Москва уверена, что нужен более осторожный и взвешенный подход.
Пхеньян утверждает, что вывел на орбиту спутник связи. Но по данным США, Японии и Южной Кореи, аппарат до космоса не долетел - он затонул в Тихом океане.
Япония уже разработала проект новой резолюции. Она ужесточает уже принятые санкции в отношении Северной Кореи.