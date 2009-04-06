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Экстренные консультации СБ ООН по запуску ракеты КНДР закончились безрезультатно

6 апреля 2009, 09:55
В Нью-Йорке закончились экстренные консультации Совета Безопасности ООН по ситуации с запуском Северной Кореей ракеты.

Представители постоянной пятерки Совбеза - США, Китая, Великобритании, Франции и России - и постпред Японии при ООН обсуждали запуск северокорейской ракеты, но пока к согласию прийти не удалось.

Токио и Вашингтон настаивают на единодушном осуждении запуска. Москва уверена, что нужен более осторожный и взвешенный подход.

Пхеньян утверждает, что вывел на орбиту спутник связи. Но по данным США, Японии и Южной Кореи, аппарат до космоса не долетел - он затонул в Тихом океане.

Япония уже разработала проект новой резолюции. Она ужесточает уже принятые санкции в отношении Северной Кореи.

#Новости#Спутники#Ксения#Общество
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