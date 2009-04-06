Единовременные выплаты ко Дню Победы для тюменцев

а) в размере 1500 рублей:
• участникам Великой Отечественной войны;
• гражданам, проходившим военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября
б) в размере 1000 рублей:
• инвалидам с детства (вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период Великой Отечественной войны);
• бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период второй мировой войны;
• гражданам, награжденным знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;
• вдовам военнослужащих, погибших в Великую Отечественную войну, войнах с Финляндией и Японией, не вступившим в новый брак;
в) в размере 500 рублей:
• гражданам, награжденным орденами или медалями за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны;
• гражданам, проработавшим в период Великой Отечественной войны не менее шести месяцев;
• гражданам, родившимся до 31.12.1931г. включительно;
• гражданам из числа детей погибших участников Великой Отечественной войны.
Выплата указанным категориям граждан, проживающим в городе Тюмени, будет осуществлена в апреле 2009 года через службу доставки пенсий и пособий ФГУП «Почта России» (с доставкой на дом) и через отделения Сбербанка РФ (путем зачисления на личный счет).