Единовременные выплаты ко Дню Победы для тюменцев

Выплата указанным категориям граждан, проживающим в городе Тюмени, будет осуществлена в апреле 2009 года через службу доставки пенсий и пособий ФГУП «Почта России» (с доставкой на дом) и через отделения Сбербанка РФ (путем зачисления на личный счет).