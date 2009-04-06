"Антикризисная "Газель" появится в конце года

В настоящее время базовая комплектация "Газели" стоит 354 тыс. рублей.
"Сейчас мы анализируем рынок, целевую группу, определяем политику по продвижению продукта. Думаем, что "антикризисная Газель" появится в конце третьего - начале четвертого квартала", - сказал Сорокин. "По нашим оценкам, завод может изготовить 10 тыс. таких машин", - добавил он.
Зампред правления компании также отметил, что запуск производства дешевой "Газели" поможет увеличить объемы производства. В 2009 году "Группа ГАЗ" рассчитывает реализовать до 100 тыс. коммерческих автомобилей семейств "Газель", "Соболь" и среднетоннажных грузовиков.
Ранее глава компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска сообщил, что "Группа ГАЗ" сейчас фокусируется на значительном снижении издержек, производстве линейки высокорентабельных продуктов. По его словам, компания намерена предложить рынку новую бюджетную "Газель" стоимостью шесть тысяч долларов к августу 2009 года. Дерипаска владеет через "Русские машины" и другие компании примерно 77% "Группы ГАЗ".