"Антикризисная "Газель" появится в конце года

Ранее глава компании "Базовый элемент" Олег Дерипаска сообщил, что "Группа ГАЗ" сейчас фокусируется на значительном снижении издержек, производстве линейки высокорентабельных продуктов. По его словам, компания намерена предложить рынку новую бюджетную "Газель" стоимостью шесть тысяч долларов к августу 2009 года. Дерипаска владеет через "Русские машины" и другие компании примерно 77% "Группы ГАЗ".