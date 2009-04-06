Алтайские ученые разработали уникальный препарат против простуды

Новейший препарат разрабатывался учеными Алтайского края совместно со специалистами Государственного научно- исследовательского института особо чистых биопрепаратов /Санкт-Петербург/. "Производство этого препарата становится реальным у нас. Исследованния, которые прошли в Санкт Петербурге показали, – у 84% пациентов после его использования ринит прекращался на второй-третий день, у 78% на второй день прекращался фарингит, у всех остальных – на третий", - рассказывает Яков Шойхет. Новое лекарство сейчас проходит процедуру государственной регистрации.