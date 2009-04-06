Алтайские ученые разработали уникальный препарат против простуды

"Это будет открытие для всего мира", - сообщил сегодня доктор медицинских наук, профессор Алтайского государственного медицинского университета, член-корреспондент РАМН Яков Шойхет.
Новейший препарат разрабатывался учеными Алтайского края совместно со специалистами Государственного научно- исследовательского института особо чистых биопрепаратов /Санкт-Петербург/. "Производство этого препарата становится реальным у нас. Исследованния, которые прошли в Санкт Петербурге показали, – у 84% пациентов после его использования ринит прекращался на второй-третий день, у 78% на второй день прекращался фарингит, у всех остальных – на третий", - рассказывает Яков Шойхет. Новое лекарство сейчас проходит процедуру государственной регистрации.
По данным краевого управления пищевой, перерабатывающей и фармацевтической промышленности, на базе алтайского кластера также будет разрабатываться серия препаратов против астмы, не имеющая аналогов в России. "Конкурентными преимуществами будущего кластера станут биофармацевтика и биопарафармацевтика - направления, основанные на использовании уникальных природных ресурсов Алтая", - отметили в управлении.
Решение о создании кластера было принято губернатором края Александром Карлиным в январе 2008 года. Проект объединяет 22 предприятия Бийска, Барнаула, Славгорода и Ярового. Основной целью создания Алтайского биофармацевтического кластера является содействие возрождению отечественной фармацевтики посредством организации на территории Алтайского края производства инновационных лекарств и субстанций, а также расширения производства качественных недорогих препаратов.