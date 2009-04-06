6 апреля - День работника следственных органов

Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 3 сентября 1928 года следственный аппарат переподчиняется и переходит в ведение прокуратуры. А уже 20 октября 1929 года было принято решение, предоставляющее прокурорам право поручать милиции расследование любого преступления. На практике это привело к тому, что в течение последующих 30 лет милиция, не являясь по закону органом предварительного следствия, тем не менее, расследовала в полном объеме уголовные дела всех категорий. Для обеспечения этой деятельности в 40-е годы в органах внутренних дел на основании ведомственного приказа были созданы свои следственные подразделения во главе со следственным отделом Главного управления милиции МВД СССР.