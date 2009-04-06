6 апреля - День работника следственных органов

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года право производства предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка, позднее переименованному в МВД СССР, сообщает calend.ru. Введение Указа в действие и положило начало официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел.
Учреждение следственного аппарата в органах внутренних дел Российской Федерации имело закономерный характер. Оно было обусловлено практическими потребностями борьбы с преступностью. Практика показала, что такое решение оказалось вполне оправданным. За 40 лет органы предварительного следствия МВД сформировались и окрепли, определились наиболее целесообразные структура, стиль и методы работы.
История же становления органов предварительного следствия началась гораздо раньше официальной даты образования.
Согласно Уставу уголовного судопроизводства, принятому в 1864 году, была заложена идея процессуальной самостоятельности следователя, которая нашла отражение во всех последующих уголовно-процессуальных законах Российского государства.
В своем развитии органы предварительного расследования претерпели ряд серьезных преобразований.
Первая реформа состоялась уже в 1922 году, когда в соответствии с принятым Уголовно-процессуальным кодексом РСФСР весь следственный аппарат был сосредоточен в системе органов юстиции, а в уголовном розыске упразднялся. Одновременно расширялась компетенция органов дознания. Если на следователей возлагалось производство предварительного расследования по 60 составам, то на органы дознания - по 89.
Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 3 сентября 1928 года следственный аппарат переподчиняется и переходит в ведение прокуратуры. А уже 20 октября 1929 года было принято решение, предоставляющее прокурорам право поручать милиции расследование любого преступления. На практике это привело к тому, что в течение последующих 30 лет милиция, не являясь по закону органом предварительного следствия, тем не менее, расследовала в полном объеме уголовные дела всех категорий. Для обеспечения этой деятельности в 40-е годы в органах внутренних дел на основании ведомственного приказа были созданы свои следственные подразделения во главе со следственным отделом Главного управления милиции МВД СССР.
Принятые в 1958 году Основы уголовного судопроизводства наделили правом производства предварительного следствия только следователей прокуратуры и госбезопасности. В связи с этим следственный аппарат милиции был вновь ликвидирован.
Вместе с тем, из-за большой нагрузки следователи прокуратуры оказались не в состоянии обеспечить расследование всего массива уголовных дел. Органы дознания по существу продолжали выполнять функции предварительного следствия и передавали возбужденные дела для окончания расследования в прокуратуру лишь тогда, когда значительный объем работы по ним был выполнен. Поэтому Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 апреля 1963 года право производства предварительного следствия было передано Министерству охраны общественного порядка, позднее переименованного в МВД СССР. Введение Указа в действие и положило начало официальной деятельности следственного аппарата органов внутренних дел.
Комплектование следственного аппарата в МВД шло на базе дознания, а затем - органов прокуратуры. Это позволило в сравнительно короткий срок создать в системе МВД следственный аппарат, способный квалифицированно, на высоком профессиональном уровне расследовать преступления. Работники прокуратуры помогли заложить прочный фундамент в становлении профессионального ядра органов предварительного следствия МВД и оставили о себе добрую память.
В своей уже официальной биографии следственный аппарат МВД также имеет несколько этапов развития.
1963-1965 гг. - период не только становления органов предварительного следствия, но и отнесения к его подследственности наиболее сложных и трудоемких дел о хозяйственных преступлениях, в том числе о хищениях в особо крупных размерах. Начав с 2%, в дальнейшем следователи МВД стали расследовать более 90% дел этой категории.
1965-1978 гг. - расширение учебной базы по подготовке следователей, предоставление начальникам следственных отделов процессуальных полномочий по контролю за расследованием преступлений, создание тройной системы контроля за действиями и решениями следователя (ведомственный процессуальный контроль, прокурорский надзор и судебный контроль).
1978-1986 гг. - дальнейшее расширение подследственности следователей МВД, отнесение к их компетенции уголовных дел о преступлениях.
1987-1988 гг. - проведение эксперимента по выделению следствия в самостоятельную структуру, прекращенного из-за ухудшения взаимодействия служб по раскрытию преступлений.
Сегодня следственный аппарат МВД - крупнейшая структура органов предварительного следствия, расследующая 93% преступлений, по которым производство следствия обязательно.