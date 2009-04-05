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Дмитрий Медведев поздравил геологов с праздником

5 апреля 2009, 10:00
Сегодня - День геолога. Он отмечается в нашей стране в первое воскресенье апреля, начиная с 1966 года.

Дата была установлена указом Президиума Верховного Совета СССР. Президент Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с профессиональным праздником.

"Профессия геолога требует не только специальных знаний и навыков, но и большой выдержки, терпения и упорства. Вы исследуете и открываете природные богатства страны, закладываете ее ресурсную базу не десятилетия вперед. И во многом благодаря именно вашему труду формируется основа для успешного, уверенного развития России.

Сегодня перед горно-геологической службой страны стоят новые масштабные задачи. И важнейшая из них - дальнейшая разработка месторождений Сибири, Дальнего Востока и континентального шельфа. Это не только обеспечит прирост запасов основных видов полезных ископаемых, но и создаст условия для реализации крупных инфраструктурных проектов", - говорится в поздравлении президента.

#Новости#Медведев#Праздники#Ксения#Политика
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