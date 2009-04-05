Дмитрий Медведев поздравил геологов с праздником

"Профессия геолога требует не только специальных знаний и навыков, но и большой выдержки, терпения и упорства. Вы исследуете и открываете природные богатства страны, закладываете ее ресурсную базу не десятилетия вперед. И во многом благодаря именно вашему труду формируется основа для успешного, уверенного развития России.