Дмитрий Медведев поздравил геологов с праздником

Дата была установлена указом Президиума Верховного Совета СССР. Президент Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с профессиональным праздником.
"Профессия геолога требует не только специальных знаний и навыков, но и большой выдержки, терпения и упорства. Вы исследуете и открываете природные богатства страны, закладываете ее ресурсную базу не десятилетия вперед. И во многом благодаря именно вашему труду формируется основа для успешного, уверенного развития России.
Сегодня перед горно-геологической службой страны стоят новые масштабные задачи. И важнейшая из них - дальнейшая разработка месторождений Сибири, Дальнего Востока и континентального шельфа. Это не только обеспечит прирост запасов основных видов полезных ископаемых, но и создаст условия для реализации крупных инфраструктурных проектов", - говорится в поздравлении президента.