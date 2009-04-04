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Президенты России и Чили проводят переговоры в Кремле

4 апреля 2009, 14:30
Российско-чилийские переговоры на высшем уровне проходят в субботу в Большом Кремлевском дворце.

Президент РФ Дмитрий Медведев и президент Чили Мишель Бачелет начали встречу с беседы в узком составе, затем она продолжится с участием делегаций двух стран.

Ожидается, что по итогам переговоров лидеры РФ и Чили подпишут совместное заявление. К подписанию также подготовлен пакет документов по линии оборонных ведомств, министерств юстиции и культуры.

Как ожидается, Медведев проинформирует президента Чили об итогах саммита "большой двадцатки", состоявшегося в Лондоне 1-2 апреля.

Кроме того, по информации Кремля, в повестку дня российско-чилийских переговоров на высшем уровне включены вопросы сотрудничества в торгово-экономической и военной сфере. Речь пойдет, в частности, о поставках на чилийский рынок продукции для нужд электроэнергетики и нефтегазового комплекса страны.

Медведев и Бачелет познакомились в ноябре прошлого года на саммите АТЭС в Перу. В последний раз президент Чили, тогда этот пост занимал Риккардо Лагос, приезжал с визитом в Россию в октябре 2002 года.

Бачелет - первая в истории Чили женщина, ставшая президентом. До этого она занимала пост министра обороны страны.

#Новости#Медведев#Политика#Россия#Ксения
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