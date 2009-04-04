"Нику" за лучший фильм выиграли "Стиляги" Тодоровского

Получив статуэтку, Тодоровский поблагодарил продюсеров и актеров, работавших над фильмом, а также родителей "за то, что когда я за стенкой не мог заснуть, пришел к тому, что надо снять это кино". Напомним, "Стиляги" получили "Нику" еще в трех номинациях: за лучшие работы художника, художника по костюмам и звукорежиссера.