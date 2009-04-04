"Нику" за лучший фильм выиграли "Стиляги" Тодоровского

В пятницу вечером на церемонии в Театре оперетты в Москве кинематографическая премия "Ника" за лучший фильм была вручена картине "Стиляги" Валерия Тодоровского.
Получив статуэтку, Тодоровский поблагодарил продюсеров и актеров, работавших над фильмом, а также родителей "за то, что когда я за стенкой не мог заснуть, пришел к тому, что надо снять это кино". Напомним, "Стиляги" получили "Нику" еще в трех номинациях: за лучшие работы художника, художника по костюмам и звукорежиссера.
Премии в номинации "лучшая режиссерская работа" удостоилась картина Алексея Германа-младшего "Бумажный солдат". Режиссер отметил, что "в этом есть какой-то элемент чуда". Операторы этого фильма Максим Козлов и Алишер Ходжиходжаев также получили "Нику" в соответствующей категории.
Сценаристы фильма "Дикое поле" Петр Луцик и Алексей Саморядов удостоились "Ники" посмертно. Сыгравшие в картине Михаила Калатозишвили актеры Олег Долин и Роман Мадянов выиграли в номинациях "лучшая мужская роль" и "лучшая мужская роль второго плана" соответственно.
"Ника" за лучшую женскую роль присуждена Дарье Мороз за работу в картине "Живи и помни", а Анна Михалкова, также занятая в этом фильме, получила премию за лучшую женскую роль второго плана.
"Открытием года", по версии жюри "Ники", стала режиссер Валерия Гай-Германика, автор картины "Все умрут, а я останусь". Лучшим фильмом стран СНГ и Балтии признаны "Райские птицы" украинского режиссера Романа Балаяна.
3 апреля 2009 года премии "Ника", учрежденные Российской академией кинематографических искусств, вручались уже в 22-й раз.