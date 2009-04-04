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На Дальнем Востоке силы ПВО приведены в повышенную готовность

4 апреля 2009, 17:50
Силы и средства войск противовоздушной обороны, дислоцированные в Приморском крае, приведены в повышенную готовность, сообщил помощник командующего Дальневосточным объединением ВВС и ПВО Сергей Роща.

На Дальнем Востоке силы ПВО приведены в повышенную готовность в связи с предстоящим запуском ракеты в КНДР. Силы и средства войск противовоздушной обороны, дислоцированные в Приморском крае, приведены в повышенную готовность, сообщил помощник командующего Дальневосточным объединением ВВС и ПВО Сергей Роща.

"В Приморском соединении ПВО введена боевая готовность", - заявил С.Роща в субботу агентству "Интерфакс - Дальний Восток", ссылаясь на командующего объединением ВВС и ПВО генерал-лейтенанта Валерия Иванова.

Кроме того, по словам помощника командующего, с военного аэродрома "Центральная Угловая" для проверки противовоздушной обороны уже третьи сутки подряд через каждые три часа в небо поднимаются современные модернизированные истребители Су-27СМ.

Как отметил С. Роща, полеты связаны с возможным запуском ракеты в Северной Кореи, но не только с этим.

"По плану боевой подготовки в авиационных воинских частях противовоздушной обороны Приморского соединения ПВО проводятся плановые тренировки. Это связано, в первую очередь, с предстоящим ежегодным праздником, Днем противовоздушной обороны", - пояснил собеседник агентства.

#Новости#Оружие#Россия#Ксения#Общество
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