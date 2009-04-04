КПРФ провела всероссийскую акцию под лозунгом отставки правительства

Акция на Триумфальной площади в Москве собрала около двух тысяч человек. Выступая на митинге, лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что кризис в России усугубляется. Главу Минфина Алексея Кудрина лидер коммунистов назвал "примитивным бухгалтером, который не разбирается в финансах". В заключение Зюганов потребовал официального рассмотрения альтернативной антикризисной программы, которую разработали коммунисты.
Проведению митинга в Москве пытались помешать около 20 активистов "Молодой гвардии". Они подошли к Триумфальной площади с плакатами "Нет гражданской войне", "Нам не нужна другая Россия", начали скандировать лозунги и раздавать поддельные членские билеты "маргинальной Компартии России". Активисты были задержаны милицией.
В Петербурге акция коммунистов прошла перед Финляндским вокзалом, где в среду был взорван памятник Ленину. В митинге, по данным агентства "Интерфакс", приняли участие около 500 человек, преимущественно пенсионеры. В самом начале акции милиция задержала группу молодых людей, которые разбрасывали листовки с карикатурным изображением Зюганова и надписью "Коммунизм - чума России".
На митинг в Новосибирске, по данным коммунистов, собрались около трех с половиной тысяч человек. Помимо экономической политики правительства, на митинге шла речь о реформе армии - в частности, о расформировании бердской бригады спецназа ГРУ.
В акции коммунистов в Екатеринбурге, как сообщает агентство "Новый регион", приняли участие около трех тысяч человек. На Сахалине состоялся немногочисленный митинг в городе Корсаков.