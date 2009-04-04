КПРФ провела всероссийскую акцию под лозунгом отставки правительства

В Петербурге акция коммунистов прошла перед Финляндским вокзалом, где в среду был взорван памятник Ленину. В митинге, по данным агентства "Интерфакс", приняли участие около 500 человек, преимущественно пенсионеры. В самом начале акции милиция задержала группу молодых людей, которые разбрасывали листовки с карикатурным изображением Зюганова и надписью "Коммунизм - чума России".