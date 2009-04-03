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В Тюмени увеличилось число преступлений в строительной и кредитной сферах

3 апреля 2009, 17:35
Число регистрируемых преступлений в Тюменской области в 2009 году уменьшилось на 18, 8%. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель начальника ГУВД области Юрий Ястребов.
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Тюмень

За три месяца в регионе зарегистрировано более 9 тыс. преступлений, сократилось количество тяжких и особо тяжких дел на 13%, на 36% уменьшилось число разбойных нападений, на 28% — грабежей, на 18% — преступлений экономической направленности. Раскрываемость преступлений возросла на 45%.

Юрий Ястребов отметил, что преступники стали «более образованными», в последнее время возросло число преступлений в строительной отрасли и в сфере кредитования. Дела «обманутых дольщиков» имели большой общественный резонанс. Как пояснил г-н Ястребов, при заключении договора о долевом строительстве, необходимо быть очень внимательным и помнить о регулирующем данную сферу федеральном законе.

Тем не менее, пока главным бичом нашей действительности остаются кражи мобильных телефонов. По мнению начальника ГУВД, проблема в том, что у краденых телефонов всегда находятся покупатели. И даже изъятия найденных мобильников у новых владельцев последних не останавливают. Всегда ведь хочется подешевле.

#Новости#Тюмень#Милиция#Ксения#Общество
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