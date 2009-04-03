В Тюмени увеличилось число преступлений в строительной и кредитной сферах

За три месяца в регионе зарегистрировано более 9 тыс. преступлений, сократилось количество тяжких и особо тяжких дел на 13%, на 36% уменьшилось число разбойных нападений, на 28% — грабежей, на 18% — преступлений экономической направленности. Раскрываемость преступлений возросла на 45%.
Юрий Ястребов отметил, что преступники стали «более образованными», в последнее время возросло число преступлений в строительной отрасли и в сфере кредитования. Дела «обманутых дольщиков» имели большой общественный резонанс. Как пояснил г-н Ястребов, при заключении договора о долевом строительстве, необходимо быть очень внимательным и помнить о регулирующем данную сферу федеральном законе.
Тем не менее, пока главным бичом нашей действительности остаются кражи мобильных телефонов. По мнению начальника ГУВД, проблема в том, что у краденых телефонов всегда находятся покупатели. И даже изъятия найденных мобильников у новых владельцев последних не останавливают. Всегда ведь хочется подешевле.