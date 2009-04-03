В Тюмени увеличилось число преступлений в строительной и кредитной сферах

Тем не менее, пока главным бичом нашей действительности остаются кражи мобильных телефонов. По мнению начальника ГУВД, проблема в том, что у краденых телефонов всегда находятся покупатели. И даже изъятия найденных мобильников у новых владельцев последних не останавливают. Всегда ведь хочется подешевле.