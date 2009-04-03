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В Тюмени раскрыто убийство сотрудника частного охранного предприятия

3 апреля 2009, 16:31
Следственным отделом по Тюмени привлечены к уголовной ответственности 41-летний Игорь Янетов, 32-летний Андрей Дубровский и 23-летний Михаил Зеленин, обвиняемые в убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление.
Сюжет
Тюмень

Как установлено следствием, в декабре 2008 года в правоохранительные органы обратились жители Тюмени с заявлением о безвестном исчезновении своего 20-летнего сына, работавшего в частном охранном предприятии «Восток».

В ходе проведённой проверки было установлено, что в ночь на 23 декабря 2008 года между охранниками, дежурившими на территории промышленной базы по ул. Коммунистической Тюмени, произошла ссора. В ходе конфликта Дубровский, Янетов и Зеленин избили двоих коллег, после чего, опасаясь, что они могут обратиться в правоохранительные органы, договорились их убить.

С этой целью Янетов приготовил нож кустарного изготовления, а Зеленин подогнал к вагончику служебный автомобиль ВАЗ-21043. Втроём они поместили молодых людей в багажник и вывезли на реку Туру, чтобы утопить в полынье.

Вытащив из багажника одного из парней, Янетов и Дубровский силой вывели его на середину реки, а Зеленин остался около автомобиля, где стал охранять другого. Дубровский и Янетов, нанеся несколько ударов ножом в шею, грудь и живот потерпевшему, неожиданно вместе с ним провалились под лёд. Зеленин побежал к ним и помог Дубровскому и Янетову выбраться из воды, а затем утопить потерпевшего в реке. В это время оставшийся без охраны второй молодой человек сумел скрыться с места происшествия.

Лишь через некоторое время он рассказал о произошедшем родственникам своего напарника, после чего, боясь мести со стороны подозреваемых, уехал из Тюменской области в другой регион и его местонахождение длительное время не было установлено.

Для раскрытия данного преступления следователем были проанализированы все собранные материалы, составлен план расследования уголовного дела, намечены необходимые следственно-оперативные мероприятия.

Так, следователю совместно с оперативными работниками уголовного розыска удалось установить местонахождение и получить необходимую для установления обстоятельств произошедшего информацию от свидетеля, который в настоящее время задержан и отбывает наказание за совершение кражи в одном из регионов России.

Используя его показания, а также ряд иных улик следователь тщательно подготовил и грамотно провёл допрос подозреваемых. Благодаря найденному с ними психологическому контакту и под давлением доказательств злоумышленники признали свою вину.

По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, все они заключены под стражу.

Органами предварительного следствия Янетову, Дубровскому и Зеленину предъявлено обвинение по п.п. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление).

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

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