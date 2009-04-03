В Тюмени раскрыто убийство сотрудника частного охранного предприятия

Вытащив из багажника одного из парней, Янетов и Дубровский силой вывели его на середину реки, а Зеленин остался около автомобиля, где стал охранять другого. Дубровский и Янетов, нанеся несколько ударов ножом в шею, грудь и живот потерпевшему, неожиданно вместе с ним провалились под лёд. Зеленин побежал к ним и помог Дубровскому и Янетову выбраться из воды, а затем утопить потерпевшего в реке. В это время оставшийся без охраны второй молодой человек сумел скрыться с места происшествия.