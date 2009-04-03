В Тюмени изнасиловали подростка, не сумевшего украсть сотовый телефон

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор в отношении двух несовершеннолетних 17-ти лет, обвиняемых по п. «в» ч.3 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные с использованием беспомощного состояния потерпевшего, группой лиц, в отношении лица, заведомо не достигшего четырнадцатилетнего возраста).
Как установило следствие, 7 октября 2008 года около 11-летний мальчик вышел во двор погулять и столкнулся с двумя несовершеннолетними, проживавшими по соседству. Они нагло потребовали, чтобы малолетний украл для них сотовые телефоны. Беззащитный мальчик повиновался и под контролем злоумышленников у кинотеатра «Киномакс-Космос» отобрал у другого подростка телефон. Похитить для злодеев еще один телефон малолетний не сумел, за что подвергся сексуальному насилию.
По факту надругательства было возбуждено уголовное дело. В период с 27 по 28 октября насильники были задержаны и по решению суда заключены под стражу, сообщает прокуратура области.
Суд на основании представленных государственным обвинителем прокуратуры Ленинского округа г. Тюмени доказательств признал двух несовершеннолетних злоумышленников виновными по п. «в» ч.3 ст. 132 УК РФ и приговорил их соответственно к 5 и 6 годам заключения с отбыванием наказания в воспитательной колонии.