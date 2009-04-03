В Тюмени изнасиловали подростка, не сумевшего украсть сотовый телефон

Как установило следствие, 7 октября 2008 года около 11-летний мальчик вышел во двор погулять и столкнулся с двумя несовершеннолетними, проживавшими по соседству. Они нагло потребовали, чтобы малолетний украл для них сотовые телефоны. Беззащитный мальчик повиновался и под контролем злоумышленников у кинотеатра «Киномакс-Космос» отобрал у другого подростка телефон. Похитить для злодеев еще один телефон малолетний не сумел, за что подвергся сексуальному насилию.