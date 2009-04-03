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В Тобольске стартовал всероссийский фестиваль «Золотые купола»

3 апреля 2009, 10:51
1 апреля 2009 года в ДК «Синтез» состоялось торжественное открытие Всероссийского фестиваля «Золотые купола», который традиционно проводит Тюменский региональный некоммерческий фонд «Наследие», при поддержке администрации города Тобольска.

С момента своего появления фестиваль стал ярким примером объединения сил городских властей, общественных объединений и бизнеса для выполнения большого дела — сохранения творческого и культурного наследия для будущего детей.

Всего в фестивале принимают участие более 700 чел. из различных городов России: Москва, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Нижневартовск, Сургут, Нягань, Новый-Уренгой, Салехард, Курган и др.

До 5 апреля 2009 года в ДК «Синтез» будет проходить конкурсная программа по различным номинациям (хореография, вокал, театр моды). Возраст конкурсантов от 7 до 21 года. Выступления оценивает авторитетное жюри, знаменитые деятели искусства.

В рамках Всероссийского фестиваля для участников проходят мастер-классы, тематические круглые столы, экскурсии и развлекательные шоу-программы. В ДК «Синтез» работает информационный стенд, на котором представлена информация о городе, полезные телефоны, предложения городских турфирм по экскурсионному обслуживанию и многое другое.

По итогам фестиваля победители будут награждены дипломами и призами.

Заключительный гала-концерт, на котором пройдут выступления лучших участников фестиваля состоится 5 апреля 2009 года в ДК «Синтез» в 16.00, сообщает комитет по туризму администрации Тобольска.

#Новости#Конкурсы#Таня#Культура
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