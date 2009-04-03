В Тобольске стартовал всероссийский фестиваль «Золотые купола»

В рамках Всероссийского фестиваля для участников проходят мастер-классы, тематические круглые столы, экскурсии и развлекательные шоу-программы. В ДК «Синтез» работает информационный стенд, на котором представлена информация о городе, полезные телефоны, предложения городских турфирм по экскурсионному обслуживанию и многое другое.