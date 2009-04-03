В Тобольске стартовал всероссийский фестиваль «Золотые купола»

С момента своего появления фестиваль стал ярким примером объединения сил городских властей, общественных объединений и бизнеса для выполнения большого дела — сохранения творческого и культурного наследия для будущего детей.
Всего в фестивале принимают участие более 700 чел. из различных городов России: Москва, Екатеринбург, Пермь, Челябинск, Нижневартовск, Сургут, Нягань, Новый-Уренгой, Салехард, Курган и др.
До 5 апреля 2009 года в ДК «Синтез» будет проходить конкурсная программа по различным номинациям (хореография, вокал, театр моды). Возраст конкурсантов от 7 до 21 года. Выступления оценивает авторитетное жюри, знаменитые деятели искусства.
В рамках Всероссийского фестиваля для участников проходят мастер-классы, тематические круглые столы, экскурсии и развлекательные шоу-программы. В ДК «Синтез» работает информационный стенд, на котором представлена информация о городе, полезные телефоны, предложения городских турфирм по экскурсионному обслуживанию и многое другое.
По итогам фестиваля победители будут награждены дипломами и призами.
Заключительный гала-концерт, на котором пройдут выступления лучших участников фестиваля состоится 5 апреля 2009 года в ДК «Синтез» в 16.00, сообщает комитет по туризму администрации Тобольска.