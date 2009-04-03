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В России появятся два новых детских телеканала

3 апреля 2009, 18:41
Два детских телеканала - TiJi и Gulli - начнут вещание на русском языке в апреле, сообщается на сайте телевизионного холдинга "Ред Медиа". Этот холдинг предоставит свою платформу французскому холдингу Lagardеre, которому принадлежат каналы.

Отмечается, что сигнал будет передаваться со спутника "НТВ-Плюс". В пресс-релизе "Ред Медиа" названа дата начала вещания - 1 апреля, однако на сайте "НТВ-Плюс" пока нет телепрограммы этих каналов.

Как говорится в сообщении, круглосуточный канал TiJi рассчитан на детей от 2 до 5 лет. Его программа состоит из развивающих программ, разработанных специально для малышей.

Телеканал Gulli предназначен для аудитории постарше - детей от 6 до 15 лет. Половину эфира этого канала занимают документальные передачи, по 20 процентов - анимация, а также сериалы и шоу, 10 процентов - тележурналы.

#Новости#ТВ#Россия#Таня#Культура
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