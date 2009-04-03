В России появятся два новых детских телеканала

Отмечается, что сигнал будет передаваться со спутника "НТВ-Плюс". В пресс-релизе "Ред Медиа" названа дата начала вещания - 1 апреля, однако на сайте "НТВ-Плюс" пока нет телепрограммы этих каналов.
Как говорится в сообщении, круглосуточный канал TiJi рассчитан на детей от 2 до 5 лет. Его программа состоит из развивающих программ, разработанных специально для малышей.
Телеканал Gulli предназначен для аудитории постарше - детей от 6 до 15 лет. Половину эфира этого канала занимают документальные передачи, по 20 процентов - анимация, а также сериалы и шоу, 10 процентов - тележурналы.