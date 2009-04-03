У Сальмы Хайек самая красивая грудь в Голливуде

Издание долго подсчитывало голоса своих читателей и в результате выяснило, кто же из знаменитостей стал обладателем премии "Лучшая грудь Голливуда".
На первом месте оказался роскошный бюст известной актрисы Сальмы Хайек (Salma Hayek).
Второе место, как и ранее, занимает белокурая секс-бомба Памела Андерсон, которая даже в зрелом возрасте продолжает покорять мужскую половину планеты своими сексуальными формами.
На третьем месте актриса Анджелина Джоли, на четвертом - Дженнифер Энистон, на пятом месте Джессика Биель, на шестом - Джессика Симпсон, седьмое место разделили - Холли Берри, Меган Фокс та Мариса Томи. Замыкают десятку Линдсей Лохан и Скарлетт Йохансон, которые не раз демонстрировали свою грудь на экране.