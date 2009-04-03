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У Сальмы Хайек самая красивая грудь в Голливуде

3 апреля 2009, 17:58
Развлекательный портал Lifetime опубликовал список лучших бюстов Голливуда.

Издание долго подсчитывало голоса своих читателей и в результате выяснило, кто же из знаменитостей стал обладателем премии "Лучшая грудь Голливуда".

На первом месте оказался роскошный бюст известной актрисы Сальмы Хайек (Salma Hayek).

Второе место, как и ранее, занимает белокурая секс-бомба Памела Андерсон, которая даже в зрелом возрасте продолжает покорять мужскую половину планеты своими сексуальными формами.

На третьем месте актриса Анджелина Джоли, на четвертом - Дженнифер Энистон, на пятом месте Джессика Биель, на шестом - Джессика Симпсон, седьмое место разделили - Холли Берри, Меган Фокс та Мариса Томи. Замыкают десятку Линдсей Лохан и Скарлетт Йохансон, которые не раз демонстрировали свою грудь на экране.

#Новости#Шоу-бизнес#Таня#Общество
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