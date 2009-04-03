ТюмГНГУ организует «горячую линию» для абитуриентов

Тюменский государственный нефтегазовый университет решил прояснить эту ситуацию и проводит «горячую линию», посвященную условиям поступления и обучения в вузе. Все, кто в этом году заканчивает свое обучение, начиная с 9-ти и 11-тиклассников и заканчивая выпускниками учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, а также родители, учителя и представители широкой общественности смогут получить самую свежую достоверную информацию по вопросам, связанным с поступлением в нефтегазовый университет, условиями оплаты обучения, а также трудоустройства выпускников ТюмГНГУ.