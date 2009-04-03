ТюмГНГУ организует «горячую линию» для абитуриентов

Начиная с января 2009 года, в СМИ появилось много информации об изменениях условий приема абитуриентов в вузы в нынешнем году.
Ситуацию с поступлением в вузы комментировали чиновники министерства образования и науки, федерального агентства по образованию, Рособрнадзора, ректоры российских вузов, представители власти. Часто эта информация была противоречивой и неполной, что породило множество слухов и вопросов.
Тюменский государственный нефтегазовый университет решил прояснить эту ситуацию и проводит «горячую линию», посвященную условиям поступления и обучения в вузе. Все, кто в этом году заканчивает свое обучение, начиная с 9-ти и 11-тиклассников и заканчивая выпускниками учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования, а также родители, учителя и представители широкой общественности смогут получить самую свежую достоверную информацию по вопросам, связанным с поступлением в нефтегазовый университет, условиями оплаты обучения, а также трудоустройства выпускников ТюмГНГУ.
На вопросы ответят ректор ТюмГНГУ Николай Карнаухов, первый проректор по учебной работе вуза Владимир Новоселов, проректор по учебной работе и довузовскому образованию Владимир Долгушин, руководитель приемной комиссии нефтегазового университета Ирина Дружинина.
Вопросы можно будет задавать по телефонам: (3452) 390-330 и 25-11-66 и уже сегодня отправлять на адрес эл. почты: [email protected] Печатная версия с ответами на все вопросы появится на сайте университета www.tsogu.ru и в газетах «Тюменские известия», «АиФ в Западной Сибири».