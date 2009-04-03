Тюменские родители удовлетворены качеством дошкольного обучения

В современных условиях особенно важной для определения качества воспитания и образования является комплексная оценка состояния здоровья детей. Дважды в год проводится мониторинг физического развития и здоровья детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в рамках которого отслеживается также уровень физической подготовленности. Благодаря систематической работе по привитию навыков здорового образа жизни детям, их родителям, педагогам, проводимой как внутри учреждений, так и на городском уровне, увеличивается доля детей с нормальным уровнем физической подготовленности. По результатам 2008 года наблюдается рост индекса здоровья у детей дошкольного возраста.