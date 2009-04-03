Тюменские родители удовлетворены качеством дошкольного обучения

В настоящее время в городе функционирует 152 образовательных учреждения, предоставляющих услуги дошкольного образования. Более 26 тысяч детей посещают образовательные учреждения, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба главы администрации города Тюмени.
Дошкольные образовательные учреждения дифференцированы по видам: центры развития ребенка – 18, детские сады комбинированного вида – 30, детские сады общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников – 58, детские сады компенсирующего вида – 6, детские сады – 17. Увеличилось количество центров развития ребенка, осуществляющих воспитание и развитие на более высоком уровне.
Директор департамента по образованию Павел Креков доложил на заседании коллегии, какие меры по увеличению количества получающих услуги дошкольного образования предпринимают специалисты вверенного ему департамента.
Для решения вопросов по обеспечению доступности дошкольного образования в городе Тюмени создан Координационный совет. Определены направления и новые формы организации дошкольного образования в городе: группы кратковременного пребывания в учреждениях дополнительного образования, в муниципальных и негосударственных детских садах, частные детские сады, мини-детские сады, дошкольные отделения в образовательных учреждениях, негосударственные учреждения.
Для координации деятельности негосударственных учреждений создается Тюменская региональная ассоциация детских развивающих центров, - подчеркнул Павел Владимирович. - На сегодняшний день в учреждениях различных организационно-правовых форм получают услуги дошкольного образования 2412 детей.
Сегодня работают дошкольные отделения в 14 школах, где воспитательно-образовательный процесс с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется в условиях полного дня (674 ребенка). Проведенный опрос родителей, чьи дети посещают дошкольные отделения общеобразовательных учреждений, показывает, что родители удовлетворены качеством дошкольного обучения и воспитания в этих учреждениях.
Открыты группы кратковременного пребывания в учреждениях, подведомственных управлению по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени (345 детей). Определен комплекс мер, направленных на повышение квалификации педагогов, работающих в этих группах.
В негосударственных развивающих центрах услуги по содержанию детей дошкольного возраста оказываются 1148 детям.
В современных условиях особенно важной для определения качества воспитания и образования является комплексная оценка состояния здоровья детей. Дважды в год проводится мониторинг физического развития и здоровья детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения, в рамках которого отслеживается также уровень физической подготовленности. Благодаря систематической работе по привитию навыков здорового образа жизни детям, их родителям, педагогам, проводимой как внутри учреждений, так и на городском уровне, увеличивается доля детей с нормальным уровнем физической подготовленности. По результатам 2008 года наблюдается рост индекса здоровья у детей дошкольного возраста.
Важнейшим критерием работы системы дошкольного образования является готовность выпускников дошкольных учреждений к школьному обучению. Мониторинг готовности выпускников детских садов г. Тюмени показал, что 93,5 % детей имеют высокую степень сформированности значимых для обучения в школе функций.