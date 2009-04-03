Цены на Тюменскую недвижимость не будут сильно снижаться до конца года

В минувшую среду в рамках круглого стола «Оценка недвижимости в условиях кризиса», организатором которого выступило тюменское региональное отделение Российского общества оценщиков, обсуждалась недвижимость Тюмени и прогнозы на будущее.
По данным мониторинга АН «Этажи», с августа 2008 года к настоящему моменту в Тюмени земельные участки упали в цене в среднем на 40%, вторичное жилье — на 17%, первичное — на 22%, элитное жилье — на 12%, аренда жилья — на 9%, аренда элитного жилья — на 25%.
Больше всего упала в цене земля. Сделок по ней стало очень мало, крупные сделки практически исчезли: инвесторы боятся начинать новые проекты.
Спрос на первичное жилье упал по сравнению с августом 2008 г. на 25–30%, на вторичное — на 55–60%.
В последние полтора месяца между ценами на первичное и вторичное жилье образовался сильный разрыв — до 35–40%. Меньше рисков брать вторичное. Например, если на первичном рынке квартира, которую введут в 4 квартале 2009 года, стоит 1,250 млн. руб., то аналогичная на вторичном рынке — правда, с ремонтом, — будет стоить 1,7 млн. руб.
Ипотека в Тюмени переживает сложные времена: процент стал слишком высок и люди просто перестали брать на себя такую ответственность. Однако последние месяцы банки вновь начинают активно работать с ипотекой. К тому же, в связи с малым количеством новых строек, и с тем, что застройщики Тюмени активнее принимают участие в государственных программах выкупа «квадратов», к 2010 году можно ожидать большой дефицит недвижимости. А это может привести к новому росту цен. Тем не менее, рынок недвижимости непредсказуем, и точно сказать, как он поведет себя через 2–3 года,