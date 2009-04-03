Цены на Тюменскую недвижимость не будут сильно снижаться до конца года

Ипотека в Тюмени переживает сложные времена: процент стал слишком высок и люди просто перестали брать на себя такую ответственность. Однако последние месяцы банки вновь начинают активно работать с ипотекой. К тому же, в связи с малым количеством новых строек, и с тем, что застройщики Тюмени активнее принимают участие в государственных программах выкупа «квадратов», к 2010 году можно ожидать большой дефицит недвижимости. А это может привести к новому росту цен. Тем не менее, рынок недвижимости непредсказуем, и точно сказать, как он поведет себя через 2–3 года, все-таки никто не берется.