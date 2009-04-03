Швейцарская клиника для самоубийц поможет умереть здоровой женщине

Основатель клиники Людвиг Минелли отверг критику, которая вновь обрушилась на него в связи с данным решением. Он считает, самоубийство должно быть доступно не только смертельно больным или людям, испытывающим тяжелые физические страдания. По словам Минелли, любой дееспособный человек имеет право добровольно расстаться с жизнью, пишет The Times.
Расположенная в Цюрихе клиника, как утверждается, помогла умереть сотням людей. В основном ее услугами пользуются немцы, но известно также, что к эвтаназии здесь прибегли более 100 британцев. Специалисты клиники Цюрхиского университета указывают, что более 25% согласившихся на эвтаназию людей не были смертельно больны.
Юрист Людвиг Минелли готов отстаивать свою позицию в швейцарском суде. "Как правозащитник, я выступаю против идеи патернализма. Мы не принимаем решения за других людей, - указывает он. - Мы должны мягче относиться к суициду, признавая, что самоубийство - это очень хорошая возможность для ухода".
Минелли признает, что в его клинике иногда умирали люди с психиатрическими расстройствами. По словам создателя клиники, проблема в том, что швейцарские психиатры отказываются сотрудничать с Dignitas и не дают заключений ее пациентам. Критики считают, что в связи с этим невозможно точно подтвердить дееспособность потенциального самоубийцы.
В качестве одного из аргументов сторонники эвтаназии указывают, что попытки совершить самоубийство самостоятельно часто оборачиваются провалом и создают ненужную нагрузку на врачей. "На 50 попыток приходится одно самоубийство, а неудачные попытки дорого обходятся", - поясняет Минелли.
Услугами клиники для самоубийц воспользовались многие англичане, отмечает британская газета. Особый резонанс вызвала смерть британца Крэйга Эверта. В декабре 2008 года он запечатлел свой уход из жизни для документального фильма "Право на смерть", показанного по телевидению. Бывший университетский преподаватель страдал неизлечимым заболеванием двигательных нейронов головного мозга.
Теоретически родственников, которые сопровождают больных в поездке, могли бы привлечь к ответственности за участие в чужом самоубийстве (по британским законам, за это грозит до 14 лет тюрьмы), однако подобных прецедентов в стране пока не было.
В Швейцарии помогать самоубийце запрещено лишь в том случае, если у помощника есть "корыстный интерес". Сейчас швейцарские власти говорят о возможности ужесточить закон об эвтаназии, чтобы усложнить въезд в страну с целью совершить самоубийство.