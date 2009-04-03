Швейцарская клиника для самоубийц поможет умереть здоровой женщине

Минелли признает, что в его клинике иногда умирали люди с психиатрическими расстройствами. По словам создателя клиники, проблема в том, что швейцарские психиатры отказываются сотрудничать с Dignitas и не дают заключений ее пациентам. Критики считают, что в связи с этим невозможно точно подтвердить дееспособность потенциального самоубийцы.