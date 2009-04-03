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Робот-ученый совершил первое открытие

3 апреля 2009, 19:22
Полностью автоматизированная система смогла провести полноценное генетическое исследование без участия человека. Создатели робота-ученого под названием "Адам" (Adam) опубликовали свои результаты в журнале Science. Коротко работа описана на портале Science NOW.

"Адам" изучал ферменты-"сироты". Такое название получают те белковые катализаторы, для которых до сих пор не обнаружены кодирующие их гены. Робота-ученого "интересовали" 13 ферментов-"сирот" дрожжей Saccharomyces cerevisiae - классического объекта изучения генетиков и молекулярных биологов.

Исследователи снабдили "Адама" информацией о метаболизме дрожжей, а также загрузили базу данных, содержащую перечень генов и кодируемых ими белков, вовлеченных в метаболические процессы других организмов. "Адам" провел анализ полученных сведений и сформулировал 20 предположений относительно того, какие гены могут кодировать 13 изучаемых белков. Далее робот-ученый спланировал необходимые эксперименты и выполнил их ("Адам" выглядит не как робот в типичном представлении, а как большой лабораторный стол с множеством приборов и компьютером).

В результате своего исследования "Адам" подтвердил 12 разработанных им научных гипотез. Создатели робота перепроверили сделанные выводы и повторили все опыты. Они установили, что "Адам" выполнил эксперименты корректно.

Работа может стать началом совершенно нового подхода к науке. До сих пор ни одна из существующих автоматизированных систем не была в состоянии самостоятельно выполнять все стадии научного процесса. Если "Адам" и подобные ему роботы смогут повторить удачный дебют, ученые смогут перепоручить им выполнение рутинных, но необходимых исследований. По скорости роботы значительно превосходят людей.

#Новости#Технологии#Ученые#Таня
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