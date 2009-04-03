Робот-ученый совершил первое открытие

Исследователи снабдили "Адама" информацией о метаболизме дрожжей, а также загрузили базу данных, содержащую перечень генов и кодируемых ими белков, вовлеченных в метаболические процессы других организмов. "Адам" провел анализ полученных сведений и сформулировал 20 предположений относительно того, какие гены могут кодировать 13 изучаемых белков. Далее робот-ученый спланировал необходимые эксперименты и выполнил их ("Адам" выглядит не как робот в типичном представлении, а как большой лабораторный стол с множеством приборов и компьютером).