Подросток нарисовал эмблему миссии "Союза"

Рисунок изображает крылатого человека, над ладонями которого парит МКС. Он будет размещен на скафандрах космонавтов и астронавтов, которые отправятся к МКС 27 мая 2009 года. Работа Юры Менкевича, воспитанника детского дома "Островок", была выбрана командиром экипажа "Союза ТМА-15" Романом Романчуком. Мальчик прислал свой рисунок на конкурс, организованный агентством.
Эмблема экипажа космического корабля "Союз ТМА-14" также была выбрана в ходе конкурса детских рисунков. На эмблеме, созданной 12-летней москвичкой Аней Чибисковой, была изображена Земля, которую держат две огромные руки. Посмотреть, как она выглядела, можно здесь.
Традиция привлекать людей, не связанных с космонавтикой, к участию в подобных проектах существует не только у Роскосмоса. Например, Американское космическое агентство регулярно проводит акции по выбору названий для своих миссий. Кроме того, в настоящее время идет интернет-голосование по выбору лучшего проекта за всю историю NASA.