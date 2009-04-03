Подросток нарисовал эмблему миссии "Союза"

Традиция привлекать людей, не связанных с космонавтикой, к участию в подобных проектах существует не только у Роскосмоса. Например, Американское космическое агентство регулярно проводит акции по выбору названий для своих миссий. Кроме того, в настоящее время идет интернет-голосование по выбору лучшего проекта за всю историю NASA.