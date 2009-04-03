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Подросток нарисовал эмблему миссии "Союза"

3 апреля 2009, 17:35
Автором эмблемы экипажа корабля "Союз ТМА-15" стал 15-летний мальчик из Кемеровской области. Руководитель Роскосмоса Анатолий Перминов официально утвердил работу подростка, сообщает пресс-служба федерального космического агентства.

Рисунок изображает крылатого человека, над ладонями которого парит МКС. Он будет размещен на скафандрах космонавтов и астронавтов, которые отправятся к МКС 27 мая 2009 года. Работа Юры Менкевича, воспитанника детского дома "Островок", была выбрана командиром экипажа "Союза ТМА-15" Романом Романчуком. Мальчик прислал свой рисунок на конкурс, организованный агентством.

Эмблема экипажа космического корабля "Союз ТМА-14" также была выбрана в ходе конкурса детских рисунков. На эмблеме, созданной 12-летней москвичкой Аней Чибисковой, была изображена Земля, которую держат две огромные руки. Посмотреть, как она выглядела, можно здесь.

Традиция привлекать людей, не связанных с космонавтикой, к участию в подобных проектах существует не только у Роскосмоса. Например, Американское космическое агентство регулярно проводит акции по выбору названий для своих миссий. Кроме того, в настоящее время идет интернет-голосование по выбору лучшего проекта за всю историю NASA.

#Новости#Россия#Космос#Таня#Общество
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