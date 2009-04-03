Несмотря на кризис, в России продолжается бэби-бум

В январе-феврале этого года до 45% увеличилась доля вторых и последующих детей в семьях (в прошлом году 44,4%). Также по сравнению с 2008 годом на 107 увеличилось число двоен. За два первых месяца текущего года по родовым сертификатам уже родилось 2118 двойняшек, 30 тройняшек, а в двух семьях - в Приморском крае и Московской области - родилось по 4 ребенка.