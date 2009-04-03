nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Несмотря на кризис, в России продолжается бэби-бум

3 апреля 2009, 14:10
В январе-феврале 2009 года в России у женщин, воспользовавшихся родовыми сертификатами (более 90% рожениц), родились 254,7 тысяч детей, это примерно на тысячу больше, чем в аналогичном периоде 2008 года.

Об этом сообщила пресс-служба Фонда социального страхования РФ.

По данным поисково-мониторинговой системы фонда, за январь и февраль этого года больше всего детей по родовым сертификатам родились в Центральном федеральном округе - почти 56 тыс, на втором месте Приволжский федеральный округ - более 53 тыс., на третьем Южный округ - более 47 тыс.

Рост рождаемости в Сибирском федеральном округе по сравнению с началом 2008 года составил почти 5%, в Центральном - 2,5%, в Северо-Западном и Уральском - более 1%. В других округах рождаемость находится примерно на уровне прошлого года.

«Наши данные показывают - прогнозы многих специалистов о том, что рост рождаемости в 2009 году прекратится, не оправдываются, - отметил председатель ФСС Сергей Калашников. - Демографический подъем продолжается, а российские семьи, несмотря на экономический кризис, охотно заводят детей».

В январе-феврале этого года до 45% увеличилась доля вторых и последующих детей в семьях (в прошлом году 44,4%). Также по сравнению с 2008 годом на 107 увеличилось число двоен. За два первых месяца текущего года по родовым сертификатам уже родилось 2118 двойняшек, 30 тройняшек, а в двух семьях - в Приморском крае и Московской области - родилось по 4 ребенка.

С начала года по программе родовых сертификатов, реализуемой в рамках приоритетного национального проекта «Здоровье», Фонд социального страхования РФ перечислил в медицинские учреждения страны 2,7 млрд. руб.

#Новости#Россия#Рождаемость#Медицина#Ксения#Общество
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25