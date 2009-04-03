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Названа дата премьеры второго "Секса в большом городе"

3 апреля 2009, 13:36
Кинокомпании Warner Bros. и New Line утвердили дату премьеры сиквела полнометражного фильма "Секс в большом городе". Как сообщает Variety, картина выйдет в прокат 28 мая 2010 года.

Задействованные в первом фильме актрисы - Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Ким Кэттролл и Кристин Дэвис - уже подписали контракты об участи в съемках продолжения. Режиссер первой серии Майкл Патрик Кинг также поставил свою подпись под соглашением. Начало съемок уже назначено на середину лета 2009 года.

Напомним, что вышедший в мае 2008 года фильм "Секс в большом городе", снятый по мотивам популярного телесериала, собрал в мировом прокате более 400 миллионов долларов при скромном бюджете в 65 миллионов.

Примечательно, что фильм вызвал такой резонанс, что британское издательство Macmillan решило выпустить книгу "Любовные письма великих людей", фигурировавшую в картине. В сборник, который поступил в продажу в июле 2008 года, были включены письма Плиния, Генриха VIII, Моцарта, Наполеона, принца Ренье III, Оскара Уайльда и других знаменитостей.

#Новости#Кино#Таня#Культура
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