Названа дата премьеры второго "Секса в большом городе"

Задействованные в первом фильме актрисы - Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Ким Кэттролл и Кристин Дэвис - уже подписали контракты об участи в съемках продолжения. Режиссер первой серии Майкл Патрик Кинг также поставил свою подпись под соглашением. Начало съемок уже назначено на середину лета 2009 года.
Напомним, что вышедший в мае 2008 года фильм "Секс в большом городе", снятый по мотивам популярного телесериала, собрал в мировом прокате более 400 миллионов долларов при скромном бюджете в 65 миллионов.
Примечательно, что фильм вызвал такой резонанс, что британское издательство Macmillan решило выпустить книгу "Любовные письма великих людей", фигурировавшую в картине. В сборник, который поступил в продажу в июле 2008 года, были включены письма Плиния, Генриха VIII, Моцарта, Наполеона, принца Ренье III, Оскара Уайльда и других знаменитостей.