Названа дата премьеры второго "Секса в большом городе"

Примечательно, что фильм вызвал такой резонанс, что британское издательство Macmillan решило выпустить книгу "Любовные письма великих людей", фигурировавшую в картине. В сборник, который поступил в продажу в июле 2008 года, были включены письма Плиния, Генриха VIII, Моцарта, Наполеона, принца Ренье III, Оскара Уайльда и других знаменитостей.