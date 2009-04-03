Любители автоспорта в Тюмени откроют сезон «Первоапрельской рулежкой»

4 апреля в Тюмени состоится открытие сезона автоспортивных соревнований! Праздник тюменских автомобилистов под кодовым названием «Первоапрельская рулежка» пройдет на автодроме Автошколы РОСТО, район Воронинские горки.
Цели и задачи мероприятия:
• погонять на своих болидах;
• встретиться и поржать;
• пообщаться.
Характеристики трассы:
• покрытие – асфальт;
• средняя ширина – 3 метра;
• освещение – естественное;
• схема трассы и длина трассы - публикуется на соревнованиях.
Классы:
• «АБСОЛЮТ» - (Автомобили с любым объемом и типом двигателя, с любым типом привода).
Общие положения соревнования:
• резина - дорожная, нешипованная, с маркировкой "Е";
• лицензии РАФ, шлема, страховки - не требуются;
• штурман - разрешается;
• количество ознакомительных попыток - 2;
• количество хронометрируемых попыток - в зависимости от участников;
• итоговый результат - сумма двух лучших результатов;
• схема заездов - рулежка, один автомобиль на трассе.
Программа соревнования:
• 10:00 - Начало регистрации участников, административные и технические проверки.
• 10:30 – Начало ознакомительных заездов.
• 12:00 – Окончание регистрации Участников.
• 12:30 – Окончание ознакомительных заездов.
• 12:45 - Открытие мероприятия. Торжественное построение.
• 13:00 – Начало официальных заездов.
• 16:30 – Окончание заездов.
• 18:00 – Публикация итоговых результатов, награждение победителей.
Организатор: НЧОУ "Тюменский центр высшего водительского мастерства". При поддержке: ОО «Тюменская коллегия судей автомобильного и мотоциклетного спорта»; Автошкола РОСТО.
Заявочный взнос для участника: 0 руб.
Вход для зрителей: 0 руб.
Телефон для справок: 53-13-99