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Любители автоспорта в Тюмени откроют сезон «Первоапрельской рулежкой»

3 апреля 2009, 11:34
4 апреля в Тюмени состоится открытие сезона автоспортивных соревнований! Праздник тюменских автомобилистов под кодовым названием «Первоапрельская рулежка» пройдет на автодроме Автошколы РОСТО, район Воронинские горки.
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Тюмень

4 апреля в Тюмени состоится открытие сезона автоспортивных соревнований! Праздник тюменских автомобилистов под кодовым названием «Первоапрельская рулежка» пройдет на автодроме Автошколы РОСТО, район Воронинские горки.

Цели и задачи мероприятия:

• погонять на своих болидах;

• встретиться и поржать;

• пообщаться.

Характеристики трассы:

• покрытие – асфальт;

• средняя ширина – 3 метра;

• освещение – естественное;

• схема трассы и длина трассы - публикуется на соревнованиях.

Классы:

• «АБСОЛЮТ» - (Автомобили с любым объемом и типом двигателя, с любым типом привода).

Общие положения соревнования:

• резина - дорожная, нешипованная, с маркировкой "Е";

• лицензии РАФ, шлема, страховки - не требуются;

• штурман - разрешается;

• количество ознакомительных попыток - 2;

• количество хронометрируемых попыток - в зависимости от участников;

• итоговый результат - сумма двух лучших результатов;

• схема заездов - рулежка, один автомобиль на трассе.

Программа соревнования:

• 10:00 - Начало регистрации участников, административные и технические проверки.

• 10:30 – Начало ознакомительных заездов.

• 12:00 – Окончание регистрации Участников.

• 12:30 – Окончание ознакомительных заездов.

• 12:45 - Открытие мероприятия. Торжественное построение.

• 13:00 – Начало официальных заездов.

• 16:30 – Окончание заездов.

• 18:00 – Публикация итоговых результатов, награждение победителей.

Организатор: НЧОУ "Тюменский центр высшего водительского мастерства". При поддержке: ОО «Тюменская коллегия судей автомобильного и мотоциклетного спорта»; Автошкола РОСТО.

Заявочный взнос для участника: 0 руб.

Вход для зрителей: 0 руб.

Телефон для справок: 53-13-99

#Новости#Автомобили#Тюмень#Спорт#Соревнования#Транспорт#Ксения#Общество
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