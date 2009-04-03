Любителей астрономии допустят к телескопам по всей планете

ЮНЕСКО и Международный астрономический союз назначили 2009 год Международным годом астрономии, так как 400 лет назад Галилео Галилей впервые провел наблюдения неба при помощи телескопа. Весь год в различных странах будут проводиться астрономические мероприятия для далеких от этой науки людей. О некоторых из них можно прочитать здесь.