Любителей астрономии допустят к телескопам по всей планете

Из российских обсерваторий и астрономических институтов в проекте участвуют Звенигородская обсерватория Института астрономии РАН, Институт земного магнетизма и распространения радиоволн, Астрономический институт имени Соболева Санкт-Петербургского государственного университета, обсерватория имени Энгельгардта Казанского университета, обсерватория Иркутского университета, Специальная астрофизическая обсерватория РАН в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, а также Коуровская обсерватория Уральского государственного университета.
Некоторые издания сообщили, что в акции примет участие Государственный астрономический институт имени Штернберга МГУ (ГАИШ). На сайте ГАИШ отмечается, что институт организует серию бесплатных астрономических наблюдений, однако не в апреле, а в сентябре. Выбор времени наблюдений обусловлен тем, что в Москве наиболее благоприятный астроклимат бывает именно в сентябре.
Все принимающие участие в проекте "100 часов астрономии" организации самостоятельно устанавливают расписание наблюдений, которое можно уточнить на сайтах учреждений.
ЮНЕСКО и Международный астрономический союз назначили 2009 год Международным годом астрономии, так как 400 лет назад Галилео Галилей впервые провел наблюдения неба при помощи телескопа. Весь год в различных странах будут проводиться астрономические мероприятия для далеких от этой науки людей. О некоторых из них можно прочитать здесь.
В России центральным событием МГА стала всероссийская конференция "Астрономия и общество", которая прошла с 25 по 27 марта 2009 года в МГУ. По итогам конференции ее участники составили резолюцию, на основании которой будут написаны открытые письма к руководству страны. В письмах будут перечислены основные проблемы астрономии в России и рекомендации по их преодолению.