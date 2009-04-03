Кинокомпания 20th Century Fox начинает производство фильмов в России

Официально от имени студии 20th Century Fox будет выступать Fox International Prods (FIP), входящая в корпорацию Fox. Основные направления деятельности подразделения - производство, покупка и распространение фильмов на национальных языках на территориях Индии, Германии, России и Японии.
20th Century Fox станет уже четвертым крупным игроком, вышедшим на российский рынок кинопроизводства. Первой кинопроизводственную компанию Monumental Pictures создала Sony Pictures Entertainment. С того времени компания произвела четыре картины: "Путевой обходчик", "В ожидании чуда", "Самый лучший фильм - 2" и "Первая любовь".
Вслед за Sony голливудская студия Universal Pictures договорилась о сотрудничестве с компанией Тимура Бекмамбетова Bazelevs Production. Компания Disney вместе со студией Никиты Михалкова "Тритэ" в прошлом году начала производство своего первого российского фильма "Книга мастеров" (выйдет на широкие экраны осенью этого года).