Кинокомпания 20th Century Fox начинает производство фильмов в России

Вслед за Sony голливудская студия Universal Pictures договорилась о сотрудничестве с компанией Тимура Бекмамбетова Bazelevs Production. Компания Disney вместе со студией Никиты Михалкова "Тритэ" в прошлом году начала производство своего первого российского фильма "Книга мастеров" (выйдет на широкие экраны осенью этого года).