Кино без границ - для тюменских любителей артхауса

В рамках данного фестиваля на протяжении семи дней будет показано семь арт-хаусных работ различных режиссерских школ и направлений: "Дитя" (братья Дарден), "Читай по губам" (Жак Одиар), "Мое сердце биться перестало" (Жак Одиар), "Юность Виктора Варгаса" (Питер Солетт), "Горячие новости" (Джонни То), "Круглосуточные тусовщики" (Майкл Уинтерботтом), "Парижская история" (Кристоф Оноре).