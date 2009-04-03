Кино без границ - для тюменских любителей артхауса

Надоел голливудский "Фастфуд"?
C 9 по 16 апреля, в кинотеатре «ПРЕМЬЕР» тебя ждет незабываемая неделя - КИНО БЕЗ ГРАНИЦ!!!
НИКАКОЙ ПОПСЫ - только независимый режиссерский взгляд, НИКАКИХ УСЛОВНОСТЕЙ и ШАБЛОНОВ, только лучшие фильмы, достойные награды, Артхаусное КИНО - КИНО не для ВСЕХ!
В рамках данного фестиваля на протяжении семи дней будет показано семь арт-хаусных работ различных режиссерских школ и направлений: "Дитя" (братья Дарден), "Читай по губам" (Жак Одиар), "Мое сердце биться перестало" (Жак Одиар), "Юность Виктора Варгаса" (Питер Солетт), "Горячие новости" (Джонни То), "Круглосуточные тусовщики" (Майкл Уинтерботтом), "Парижская история" (Кристоф Оноре).
Бронируйте лучшие места по телефону: 75-11-94