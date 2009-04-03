nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Кино без границ - для тюменских любителей артхауса

3 апреля 2009, 16:52
C 9 по 16 апреля, в кинотеатре «ПРЕМЬЕР» тебя ждет незабываемая неделя - КИНО БЕЗ ГРАНИЦ!!!
Сюжет
Тюмень

Надоел голливудский "Фастфуд"?

C 9 по 16 апреля, в кинотеатре «ПРЕМЬЕР» тебя ждет незабываемая неделя - КИНО БЕЗ ГРАНИЦ!!!

НИКАКОЙ ПОПСЫ - только независимый режиссерский взгляд, НИКАКИХ УСЛОВНОСТЕЙ и ШАБЛОНОВ, только лучшие фильмы, достойные награды, Артхаусное КИНО - КИНО не для ВСЕХ!

В рамках данного фестиваля на протяжении семи дней будет показано семь арт-хаусных работ различных режиссерских школ и направлений: "Дитя" (братья Дарден), "Читай по губам" (Жак Одиар), "Мое сердце биться перестало" (Жак Одиар), "Юность Виктора Варгаса" (Питер Солетт), "Горячие новости" (Джонни То), "Круглосуточные тусовщики" (Майкл Уинтерботтом), "Парижская история" (Кристоф Оноре).

Бронируйте лучшие места по телефону: 75-11-94

#Новости#Тюмень#Кино#Таня#Культура
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25