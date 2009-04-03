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Казань стала третьей столицей России

3 апреля 2009, 13:19
Казань получила право официально именоваться "Третьей столицей России". Город зарегистрировал в Роспатенте товарные знаки "Третья столица", "Третья столица России", "Третий город", "Третий город России", а также Russia`s third capital.

Казань получила право официально именоваться "Третьей столицей России", сообщает "Коммерсант".

Город зарегистрировал в Роспатенте товарные знаки "Третья столица", "Третья столица России", "Третий город", "Третий город России", а также Russia`s third capital.

Регистрации предшествовала ожесточенная борьба за звание "Третьей столицы", развернувшаяся между Казанью и Нижним Новгородом.

Власти Нижегородской области подкрепляли свои притязания историческими фактами: во второй половине XIV века Нижний был столицей Нижегородско-Суздальского княжества.

Власти Татарстана также апеллировали к истории, ссылаясь на Владимира Путина, который на праздновании 1000-летия Казани в 2005 году назвал ее третьей столицей России.

По данным "Коммерсанта", Казань стала "Третьей столицей", потому что подала документы в Роспатент на несколько дней раньше нижегородцев. Нижний Новгород со своей стороны закрепил за собой название "Столица Поволжья".

#Новости#Россия#Таня#Политика
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