Казань стала третьей столицей России

Казань получила право официально именоваться "Третьей столицей России", сообщает "Коммерсант".
Город зарегистрировал в Роспатенте товарные знаки "Третья столица", "Третья столица России", "Третий город", "Третий город России", а также Russia`s third capital.
Регистрации предшествовала ожесточенная борьба за звание "Третьей столицы", развернувшаяся между Казанью и Нижним Новгородом.
Власти Нижегородской области подкрепляли свои притязания историческими фактами: во второй половине XIV века Нижний был столицей Нижегородско-Суздальского княжества.
Власти Татарстана также апеллировали к истории, ссылаясь на Владимира Путина, который на праздновании 1000-летия Казани в 2005 году назвал ее третьей столицей России.
По данным "Коммерсанта", Казань стала "Третьей столицей", потому что подала документы в Роспатент на несколько дней раньше нижегородцев. Нижний Новгород со своей стороны закрепил за собой название "Столица Поволжья".