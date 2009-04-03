Как отмечают День геолога в Тюмени

Фильмы – это отдельная история. Благодаря Тюменскому Дому кино мы имеем возможность обратиться к лентам 60-х годов, запечатлевшим радость находки первой нефти. Как говорит исполнительный директор ООО «Тюменский Дом кино» Сергей Филь, оценивать вклад геологов можно по-разному, например, по фотографиям и литературе. Именно от фильмов получаешь свежую картину того, как это было на самом деле. Кино позволит ветеранам вернуться в прошлое, а молодежи увидеть то, что они и не видели. Для этого из архивов подняли 21 фильм, из этого числа выбрали 15 и распределили в хронологическом порядке, начиная с 1968 года и заканчивая 1985.