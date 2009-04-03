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Как отмечают День геолога в Тюмени

3 апреля 2009, 10:05
Со 2 по 5 апреля в рамках празднования Дня геолога России в Тюмени проходит первый Тюменский фестиваль документального кино «Геологическая Россия – 2009». Мероприятие посвящено 100-летию со дня рождения выдающегося геолога Рауля-Юрия Георгиевича Эрвье и 60-летию тюменской геологии.
Сюжет
Тюмень

2 апреля в 14-00 состоялось торжественное открытие фестиваля в Тюменском Доме кино в ДНК «Строитель». Прошла пресс-конференция, на которой выступили почетные гости и организаторы торжеств, а представители СМИ могли задать свои вопросы. По словам, президента Нефтяного клуба Вячеслава Панина, геологи – народ, чтящий традиции. Главная задача данного мероприятия – воскресить память о людях, которые внесли серьезный вклад в общее дело.

Заслуженный геолог РСФСР Алексей Мыльцев был очень рад присутствовать на данном мероприятии и пожелал геологам здоровья и благополучия. Также отметил, что тюменской геологии исполнилось 60 лет, 30 из которых он посвятил этой профессии. Можно говорить о том, что геологи продолжают работать, примером их деятельности служит тот факт, что за прошлый год было открыто 9 новых месторождений. Кстати, нельзя не упомянуть о самой дате. Ежегодно День геолога принято отмечать в первое воскресенье апреля. Профессиональный праздник был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года.

После пресс-конференции гостей мероприятия попросили обратить внимание на выставку фотографий под названием «Великий подвиг геологов Западной Сибири», на которых были запечатлены значимые моменты в истории развития геологии. Затем всех пригласили на показ документальных фильмов – важных документов эпохи.

Фильмы – это отдельная история. Благодаря Тюменскому Дому кино мы имеем возможность обратиться к лентам 60-х годов, запечатлевшим радость находки первой нефти. Как говорит исполнительный директор ООО «Тюменский Дом кино» Сергей Филь, оценивать вклад геологов можно по-разному, например, по фотографиям и литературе. Именно от фильмов получаешь свежую картину того, как это было на самом деле. Кино позволит ветеранам вернуться в прошлое, а молодежи увидеть то, что они и не видели. Для этого из архивов подняли 21 фильм, из этого числа выбрали 15 и распределили в хронологическом порядке, начиная с 1968 года и заканчивая 1985.

В 19-00 состоялся концерт авторской песни «Слава геологам Западной Сибири» с участием ведущих бардов Западной Сибири. Это был только первый день фестиваля. На этом торжества не заканчиваются, фестиваль продлится еще три дня и завершится 5 апреля.

#Новости#Праздники#Тюмень#Кино#Ксения#Общество
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