25 апреля тюменцы выйдут на первый в этом году субботник

ООО "Ваш выбор" рекомендовано обеспечить готовность полигонов по Велижанскому и Московскому трактам к массовому приему и размещению отходов и мусора от предприятий, организаций, учреждений и населения. В дни проведения субботника прием мусора на полигоны будет осуществляться по талонам, выданным управами Восточного, Калининского, Ленинского, Центрального административных округов. Прием мусора на полигон по Велижанскому тракту будет производиться через весовой комплекс, на полигон по Московскому тракту будет осуществляться комиссионно с представителями Служб заказчика округов и работниками полигона с последующим предъявлением к оплате в Службу заказчика по благоустройству.