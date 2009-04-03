25 апреля тюменцы выйдут на первый в этом году субботник

В этот день тюменцам предлагается безвозмездно посвятить четыре часа уборке, благоустройству, озеленению территории города, сбору и вывозке вытаявшего мусора и отходов; ремонту и покраске остановочных комплексов, малых архитектурных форм, ограждений; мытью и покраске опор контактных электрических и слаботочных сетей; ликвидации несанкционированных свалок в городских лесах; посадке деревьев и кустарников; прочистке и восстановлению канав, кюветов, водопропускных труб, колодцев и сетей ливневой канализации для организованного отведения талых вод.
Традиционно в этот день на субботник выйдут сотрудники структурных подразделений администрации города Тюмени. Чтобы привлечь как можно больше трудоспособных совершеннолетних тюменцев к выполнению социально значимых работ в свободное от основной работы и учебы время, руководителям учебных заведений и организаций различных форм собственности рекомендовано привлечь студентов и работников.
Управам Восточного, Калининского, Ленинского и Центрального административных округов поручено организовать оповещение жителей города о проведении на территории города социально значимых работ и прием заявок от населения, в том числе от жителей индивидуальной застройки, коллективов средних профессиональных и высших учебных заведений, организаций. Управы должны определить объемы, место и время проведения субботника. Участников (при необходимости) обеспечат инвентарем, транспортом и механизмами, а организации бесплатно получат талоны на вывоз мусора на полигоны, расположенные по Велижанскому и Московскому трактам.
Руководители управляющих компаний, руководители органов территориального общественного самоуправления, товариществ собственников жилья, жилищно-строительных кооперативов должны организовать жителей на уборку земельных участков, на которых расположены их жилые дома, а также посадку деревьев и кустарников.
ООО "Ваш выбор" рекомендовано обеспечить готовность полигонов по Велижанскому и Московскому трактам к массовому приему и размещению отходов и мусора от предприятий, организаций, учреждений и населения. В дни проведения субботника прием мусора на полигоны будет осуществляться по талонам, выданным управами Восточного, Калининского, Ленинского, Центрального административных округов. Прием мусора на полигон по Велижанскому тракту будет производиться через весовой комплекс, на полигон по Московскому тракту будет осуществляться комиссионно с представителями Служб заказчика округов и работниками полигона с последующим предъявлением к оплате в Службу заказчика по благоустройству.