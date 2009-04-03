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2 апреля исполнилось 140 лет со дня рождения Григорий Распутина

3 апреля 2009, 11:08
2 апреля 1869, ровно 140 лет назад в селе Покровское Тобольской Губернии родился Григорий Распутин.

Современники называли его исцелителем и прорицателем. Сибирский старец приобрёл всемирную известность благодаря своей близости к семье последнего российского императора Николая II. На родине Распутина в Покровском сейчас расположен один из первых частных музеев России.

В деревянном доме, которому более 160 лет представлены личные вещи семьи и подлинные фотографии. Большой интерес гостей вызывает старый венский стул, на котором когда-то сидел Распутин. Стул известен под названием "русская виагра" - считается, что посидевшие на нем мужчины, восстанавливают утраченную силу.

#Новости#История#Тюменская область#Таня#Культура
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