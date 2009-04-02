За вегетарианством скрывается ожирение

К таким выводам пришли исследователи из университета Сент-Джон в Миннесоте. Результаты исследования опубликованы в апрельском номере Journal of the American Dietetic Association.
В ходе исследования были опрошены 2,516 тыс. подростков в возрасте от 15 до 23 лет. В итоге, в возрастной группе от 15 до 18 лет 21% вегетарианцев признались, что ранее прибегали к различным способам для снижения веса, в том числе сидели на диетах, употребляли лекарства и пищевые добавки. Среди потребителей мяса таких оказалось только 10%. В возрастной группе от 18 до 23 лет в подобном сознались 27% вегетарианцев и только 10% «мясоедов».
21% вегетарианцев признались, что недовольны своим весом и что, по их мнению, они слишком много едят. Среди тех, кто употребляет мясо, об этом сообщили только 4% подростков.
С результатами исследования согласны в Йельском институте медицины. «Результаты показали, что среди подростков-вегетарианцев выше доля страдающих ожирением и пищевыми расстройствами. Это не от употребления овощей и фруктов. Наоборот, они просто выбирают наиболее здоровый способ для похудения, — считает доктор Дэвид Кац. – Но хотя вегетарианская диета хороша и ее можно порекомендовать каждому, в случае с подростками отказ от мяса может быть скрытым криком о помощи. Так что данное исследование весьма важно».