За вегетарианством скрывается ожирение

В ходе исследования были опрошены 2,516 тыс. подростков в возрасте от 15 до 23 лет. В итоге, в возрастной группе от 15 до 18 лет 21% вегетарианцев признались, что ранее прибегали к различным способам для снижения веса, в том числе сидели на диетах, употребляли лекарства и пищевые добавки. Среди потребителей мяса таких оказалось только 10%. В возрастной группе от 18 до 23 лет в подобном сознались 27% вегетарианцев и только 10% «мясоедов».