Владимир Якушев поздравил земляков с Днем единения народов Беларуси и России

"Между Тюменской областью и Республикой Беларусь сложились успешные партнерские отношения в самых разных сферах жизни. Более 6,5 тысяч белорусов считают себя тюменцами, живут и работают в нашем замечательном крае, не забывая о своих национальных традициях и обычаях. Ежегодно в области проводятся Дни белорусской культуры, широко отмечаются национальные праздники братского нам народа.
Успешно развивается наше экономическое партнерство. На территории области работает несколько совместных российско-белорусских предприятий, продукция которых заслужено пользуется высоким спросом. Укрепление партнерских связей с Республикой Беларусь – одно из ведущих направлений политики региона в сфере международного сотрудничества. Уверен, что дружеские, взаимовыгодные и деловые отношения между нашими народами будут продолжаться в будущем. С праздником!" - говорится в поздравлении главы региона.