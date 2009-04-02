Владимир Якушев поздравил земляков с Днем единения народов Беларуси и России

"Между Тюменской областью и Республикой Беларусь сложились успешные партнерские отношения в самых разных сферах жизни. Более 6,5 тысяч белорусов считают себя тюменцами, живут и работают в нашем замечательном крае, не забывая о своих национальных традициях и обычаях. Ежегодно в области проводятся Дни белорусской культуры, широко отмечаются национальные праздники братского нам народа.