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Владимир Якушев поздравил земляков с Днем единения народов Беларуси и России

2 апреля 2009, 12:52
Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поздравил тюменцев с праздником – Днем единения народов Беларуси и России.

"Между Тюменской областью и Республикой Беларусь сложились успешные партнерские отношения в самых разных сферах жизни. Более 6,5 тысяч белорусов считают себя тюменцами, живут и работают в нашем замечательном крае, не забывая о своих национальных традициях и обычаях. Ежегодно в области проводятся Дни белорусской культуры, широко отмечаются национальные праздники братского нам народа.

Успешно развивается наше экономическое партнерство. На территории области работает несколько совместных российско-белорусских предприятий, продукция которых заслужено пользуется высоким спросом. Укрепление партнерских связей с Республикой Беларусь – одно из ведущих направлений политики региона в сфере международного сотрудничества. Уверен, что дружеские, взаимовыгодные и деловые отношения между нашими народами будут продолжаться в будущем. С праздником!" - говорится в поздравлении главы региона.

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