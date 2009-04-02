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В Увате открыли музей Александра Тихонова

2 апреля 2009, 14:21
В «Гранд Отеле «Уват» официально открыли музей прославленного биатлониста Александра Тихонова.
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Югра

- Наш биатлонный центр уже год живёт с этим именем, - отметил глава Уватского района Юрий Свяцкевич. - Понимая, какую нагрузку это несёт, мы решили открыть музей. Почти все экспонаты были переданы лично Александром Ивановичем. Отмечу, что в скором времени мы его расширим. Дело в том, что начали строительство ещё одного корпуса гостиницы. Там и разместим новый музей. Его площадь составит около 120 квадратных метров.

После открытия состоялась первая экскурсия, среди посетителей которой был и сам Тихонов. Отметим, что любителей спорта в этом музее ждут не только экспонаты, посвящённые биатлону. Есть хоккейный стенд, где выделяется шлем с автографом канадца Бобби Хала. Большое внимание привлекло и разнообразное оружие, где есть коллекционный немецкий автоматический пистолет «Парабеллум» системы Борхардт-Люгера 1908 года выпуска.

#Новости#Музеи#Биатлон#Югра#Ксения#Спорт
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