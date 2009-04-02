В Увате открыли музей Александра Тихонова

- Наш биатлонный центр уже год живёт с этим именем, - отметил глава Уватского района Юрий Свяцкевич. - Понимая, какую нагрузку это несёт, мы решили открыть музей. Почти все экспонаты были переданы лично Александром Ивановичем. Отмечу, что в скором времени мы его расширим. Дело в том, что начали строительство ещё одного корпуса гостиницы. Там и разместим новый музей. Его площадь составит около 120 квадратных метров.