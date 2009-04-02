В Тюмени пройдет «Педагогический марафон»

Тюменский областной государственный институт развития регионального образования совместно с Тюменским областным отделением общероссийской общественной организации «Всероссийское педагогическое собрание» в преддверии областного конкурса «Учитель года Тюменской области-2009» проводит областной «Педагогический марафон».
Лучшими учителями Тюменской области и России будут проводиться мастер-классы, педагогические консультации по современным технологиям обучения.
«Педагогический марафон» – это уникальная возможность ознакомиться с передовым педагогическим опытом, получить стимул для развития оригинальных педагогических идей и раскрыть творческий потенциал учителей.
В рамках проведения «Педагогического марафона» 13 апреля на базе школы № 91 (пос. Мыс, ул. Судоремонтная, 25) пройдут мастер-классы и педагогические консультации. Стоимость участия составляет 1150 рублей за одного человека.
Заявки на участие принимаются по факсу (3452) 24-37-29 (Ольга Викторовна Гуртовая) или по электронной почте: [email protected]
В этот же день на базе школы № 91 проводится областной конкурс «Играй, свирель тюменская» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.