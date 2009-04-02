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В Тюмени офицеры наркоконтроля избили посетителя кафе до потери сознания

2 апреля 2009, 16:22
Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области начальнику первого отдела оперативной службы УФСКН по Тюменской области Сергею Киприянову, а также двум его подчинённым предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершённом с применением насилия, с причинением тяжких последствий.
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Тюмень

Следственными органами Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области начальнику первого отдела оперативной службы УФСКН по Тюменской области Сергею Киприянову, а также двум его подчинённым, Дмитрию Решетникову и Николаю Сынтульскому, предъявлено обвинение по п.п. «а», «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия, с причинением тяжких последствий).

Как установлено следствием, 10 ноября 2007 года наркополицейские, отдыхая в кафе, жестоко избили 43-летнего уроженца Республики Азербайджан, после чего, не подчинившись требованиям сотрудников милиции, доставили потерпевшего в здание Управления, где избитый потерял сознание и впал в кому.

Доставленный в Областную больницу № 2 (Тюмень), он больше месяца не приходил в сознание и лишь благодаря своевременно оказанной медицинской помощи остался жив. Согласно заключению эксперта, потерпевшему был причинён тяжкий вред здоровью в виде ушиба головного мозга, кровоизлияний под оболочки мозга и раны височной области.

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

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