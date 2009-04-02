В Тюмени офицеры наркоконтроля избили посетителя кафе до потери сознания

Как установлено следствием, 10 ноября 2007 года наркополицейские, отдыхая в кафе, жестоко избили 43-летнего уроженца Республики Азербайджан, после чего, не подчинившись требованиям сотрудников милиции, доставили потерпевшего в здание Управления, где избитый потерял сознание и впал в кому.