nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тобольске милиционер избил студента, перебежавшего дорогу перед патрульным автомобилем

2 апреля 2009, 10:58
Следственным отделом по Тобольску привлечён к уголовной ответственности 27-летний Александр Копылов, обвиняемый в превышении должностных полномочий, совершённом с применением насилия.

Как установлено следствием, вечером 15 декабря 2008 года Копылов в должности милиционера-водителя межрайонного отдела вневедомственной охраны при УВД по Тобольску и Тобольскому району находился на дежурстве в составе автопатруля.

Проезжая мимо железнодорожного вокзала в микрорайоне Менделеева Тобольска милиционер увидел, что дорогу перед его автомобилем перебегает молодой человек – 18-летний студент Тобольского отделения одного из тюменских ВУЗов. Разозлившись, Копылов развернулся и, загородив путь студенту, потребовал от него сесть в машину и передать ему паспорт и мобильный телефон для проверки.

В салоне автомобиля милиционер беспричинно трижды ударил молодого человека по лицу, после чего отъехал в лесной массив и потребовал от него «подарить» ему мобильный телефон. Получив отказ, сотрудник ОВО высказал в адрес студента угрозу совершения насильственных действий сексуального характера. Реально опасаясь совершения подобных действий, потерпевший покинул автомобиль и скрылся в лесу.

О случившемся стало известно в тот же вечер, после того как потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы.

Органами предварительного следствия Копылову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия).

В настоящее время нерадивый милиционер уволен из органов внутренних дел.

Расследование уголовного дела завершается. В ближайшее время оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.

#Новости#Избиения#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25