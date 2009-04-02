В Тобольске милиционер избил студента, перебежавшего дорогу перед патрульным автомобилем

Проезжая мимо железнодорожного вокзала в микрорайоне Менделеева Тобольска милиционер увидел, что дорогу перед его автомобилем перебегает молодой человек – 18-летний студент Тобольского отделения одного из тюменских ВУЗов. Разозлившись, Копылов развернулся и, загородив путь студенту, потребовал от него сесть в машину и передать ему паспорт и мобильный телефон для проверки.