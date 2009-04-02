В Тобольске милиционер избил студента, перебежавшего дорогу перед патрульным автомобилем

Как установлено следствием, вечером 15 декабря 2008 года Копылов в должности милиционера-водителя межрайонного отдела вневедомственной охраны при УВД по Тобольску и Тобольскому району находился на дежурстве в составе автопатруля.
Проезжая мимо железнодорожного вокзала в микрорайоне Менделеева Тобольска милиционер увидел, что дорогу перед его автомобилем перебегает молодой человек – 18-летний студент Тобольского отделения одного из тюменских ВУЗов. Разозлившись, Копылов развернулся и, загородив путь студенту, потребовал от него сесть в машину и передать ему паспорт и мобильный телефон для проверки.
В салоне автомобиля милиционер беспричинно трижды ударил молодого человека по лицу, после чего отъехал в лесной массив и потребовал от него «подарить» ему мобильный телефон. Получив отказ, сотрудник ОВО высказал в адрес студента угрозу совершения насильственных действий сексуального характера. Реально опасаясь совершения подобных действий, потерпевший покинул автомобиль и скрылся в лесу.
О случившемся стало известно в тот же вечер, после того как потерпевший обратился с заявлением в правоохранительные органы.
Органами предварительного следствия Копылову предъявлено обвинение по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершённое с применением насилия).
В настоящее время нерадивый милиционер уволен из органов внутренних дел.
Расследование уголовного дела завершается. В ближайшее время оно будет передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и направления в суд, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.